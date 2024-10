Pattinaggio artistico: Stellato Dudek-Deschamps trionfano a Skate Canada, sorpresa al secondo posto

Tra conferme e sorprese arriva il primo responso dallo Scotiabank Center di Halifax, impianto sportivo che sta ospitando questo weekend Skate Canada, seconda tappa del Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico. Rispettando a pieno i favori del pronostico infatti la vittoria è andata ai padroni di casa Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, bravi a vincere per il secondo anno consecutivo malgrado un segmento più lungo non scevro di sbavature.

I detentori del titolo iridato infatti si sono fermati ben al di sotto di quota 200, accontentandosi solo di 197.33 a cosa di un free program sporcato da una caduta nella sequenza di salti e da un passaggio a vuoto nel salchow, eseguito solo doppio. A questi si aggiungono anche due lanciati dall’arrivo complicato, il triplo lutz e il triplo rittberger, che hanno inchiodato il loro punteggio a 124.10 (58.84, 66.26).

In una gara contrassegnata da molteplici errori, ad approfittarne sono stati i russi naturalizzati usbechi Ekaterina Geynish-Dmitrii Chigirev, i quali si sono tolti la soddisfazione di pattinare il miglior libero del lotto fermando la loro corsa a 126.12 (65.77, 60.35) per 189.65. Attenzione perché il binomio si inserisce adesso all’interno del precarissimo puzzle delle coppie, in cui regna un equilibrio senza precedenti. Non una buona notizia per gli altri team.

Salgono al terzo posto infine gli australiani Anastasia Golubeva-Hector Giotopoulos Moore che, in volata, hanno sorpassato i fallosi Annika Hocke-Robert Kunkel timbrando 121.33 (61.29, 61.04) per 186.14 contro i 119.48 (59.92, 60.56) per 184.30 dei teutonici.