Pattinaggio artistico: Sakamoto senza rivali incanta nello short di Skate Canada, sorpresa Liu

Come sempre, tutte le strade portano a Kaori Sakamoto. La fuoriclasse giapponese si è imposta con ampissimo margine in occasione dello short program valido per Skate Canada, secondo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico, mettendo le mani sulla seconda vittoria consecutiva in terra nordamericana, la terza considerando l’oro alla rassegna iridata di Montrèal.

La leader incontrastata del movimento femminile – performando sulle note de “Resurrecciòn del Angel/La muerte del Angel” di Gidon Kremer – ha sbaragliato la concorrenza superando in solitaria quota 70 e sfiorando di un nulla la soglia dei 75 punti.; merito di un programma maestoso, inaugurato con un doppio axel-capolavoro e proseguito poi con il triplo lutz e con la combinazione in zona bonus triplo flip/triplo toeloop (sul quarto).

Raccogliendo livello 4 sia nelle tre trottole pianificate che ovviamente nella serie di passi, la nativa di Kobe ha ottenuto 74.97 (39.12, 35.85), staccando di sette lunghezze la statunitense Alysa Liu, non senza sorprese piazzatasi al secondo posto per merito di uno short pulito, contraddistinto dalla catena triplo flip/triplo toeloop, dal doppio axel e dal triplo lutz ricevendo la valutazione di 67.68 (36.73, 30.95). Si tratta di un risultato particolarmente significativo per una pattinatrice ritornata alle competizioni dopo aver annunciato il ritiro proprio poche settimane dopo il bronzo conquistato ai Mondiali del 2022.

Non delude poi la svizzera Kimmy Repond, terza con 66.94 (35.36, 31.58) approfittando così come Liu dei passaggi a vuoto di avversarie sulla carta più competitive. Stiamo parlando di Hana Yoshida, quarta con 65.32 (33.72, 31.60) e tradita da una sbavatura nella combinazione triplo lutz/triplo toeloop, e della sudcoreana Yelim Kim, addirittura ottava per una caduta nel triplo flip. Non è andata tuttavia meglio a Rino Matsuike, artefice di una prova a dir poco disastrosa, viziata da tre errori nelle tre difficoltà di salto che l’hanno inchiodata in decima posizione.