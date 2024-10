Pattinaggio artistico: Sakamoto limita i danni e vince Skate Canada. Egemonia nipponica in campo femminile

Egemonia giapponese nella prova femminile di Skate Canada, secondo appuntamento valido per il circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento in questi giorni sul ghiaccio dello Scotiabank Center di Halifax (Nuova Scozia). La super favorita Kaori Sakamoto ha infatti centrato la seconda vittoria consecutiva in terra nordamericana, seguita dalla connazionale Rino Matsuike, autrice di una rimonta clamorosa dal decimo posto, e da Hana Yoshida che aveva chiuso lo short in quarta posizione.

Ma andiamo con ordine. La Campionessa del Mondo in carica, già con il successo in tasca dopo aver dominato in lungo e in largo il segmento più breve, si è resa artefice di un libero fortemente falloso contrassegnato da ben due cadute, la prima nella combinazione con doppio axel e triplo salchow (ruotato doppio e chiamato sottoruotato) e la seconda in uno dei piatti forti della casa, il triplo loop. Pur ruotando altri cinque tripli, alcuni di questi con rotazione corta, la nativa di Kobe non si è spinta oltre i 126.24 (60.94, 67.31) totalizzando 201.21.

Remuntada di rilievo invece per Matsuike, capace di pattinare il miglior libero sfoderando una prestazione contraddistinta da sette tripli e due doppi axel con cui ha guadagnato 139.85 (74.74, 65.11) per 192.16, un punto in più di Hana Yoshida, balzata sul gradino più basso del podio malgrado una performance non eccezionale valutata 126.05 (63.64, 63.41) per 191.37.

Quarto posto che sa di beffa per Kimmy Repond, scivolata fuori dalla top 3 per appena trenta centesimi a causa di un free da 124.13 (63.75, 62.38) per 191.07 a causa di due errori gravi. Perde quota Alysa Liu, seconda nel corto e tornata sulla terra con un programma viziato da rotazioni corte con cui si è attestata in zona 120.01 (59.34, 60.57) per 187.69