Pattinaggio artistico, Riku Miura e Ryuichi Kihara vincono Skate America

Riku Miura e Ryuichi Kihara hanno vinto la gara riservata alle coppie d’artistico a Skate America, prima tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. I giapponesi sono stati impeccabili sul ghiaccio di Allen (Texas, USA): dopo aver primeggiato nello short program di ieri, gli asiatici hanno brillato anche nel free skating e hanno trionfato con il punteggio di 214.23.

Il 32enne e la 22enne si sono distinti sulle note di Adios di Benjamin Clementine, venendo premiati con il punteggio di 136.44 (68.57 per la parte tecnica e 68.87 per i components), mentre Kam/O’Shea si sono fermati a 131.07 (64.70+66.37) ed Efimova/Mitrofanov hanno piazzati 128.46 per superare i georgiani di misura (122.79).

I Campioni del Mondo 2023 e argento iridato in carica hanno surclassato gli statunitense Ellie Kam e Danny O’Shea (201.73), che di fronte al proprio pubblico ci sono lasciati alle spalle i connazionali Alisa Efimova e Misha Mitrofanov (191.51, terzi per otto centesimi davanti ai georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava).