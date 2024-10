Pattinaggio artistico, Malinin vince Skate America: terzo sigillo di fila, battuti Aymoz e Miura

Ilia Malinin ha vinto la gara maschile di Skate America, prima tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. Il fuoriclasse statunitense si è imposto sul ghiaccio di Allen (Texas, USA) con il punteggio di 290.12: dopo aver timbrato il miglior punteggio del programma corto, il Campione del Mondo si è distinto sulle note di I’m Not a Vampire nel free skating e ha ricevuto il riscontro di 190.43 (102.19 per la parte tecnica e 88.24 per i components).

Il 19enne ha così conquistato il secondo successo stagionale dopo aver primeggiato al Lombardia Trophy e ha trionfato a Skate America per la terza volta consecutiva, lasciandosi alle spalle il francese Kevin Aymoz, che ha confezionato il libero migliore di giornata (190.84, 98.90+91.94) ed è così riuscito a risalire dalla quarta posizione con cui aveva chiuso il segmento disputato ieri, meritandosi la piazza d’onore con il totale di 282.88.

Il giovane giapponese Kao Miura era in scia a Malinin dopo lo short program, ma oggi si è fermato a 179.13 (93.89+85.24) e si è dovuto accontentare della terza piazza (278.67) davanti al georgiano Nika Egadze (261.71) e al lettone Deniss Vasiljevs (251.47). Prossimo appuntamento con il massimo circuito internazionale itinerante nel weekend del 25-27 ottobre con Skate Canada.