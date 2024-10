Pattinaggio artistico, cosa aspettarsi dall’Italia maschile? Tra talento esperienza l’obiettivo è lo status

Adesso lo possiamo dire. La Nazionale maschile di pattinaggio artistico ha tutte le carte in regola per affermare il proprio status. E la stagione 2024-2025 potrebbe offrire in tal senso l’occasione perfetta per sfoggiare davanti al mondo il grande momento florido del nostro movimento, mai così competitivo come in questo periodo.

Un cammino, lo sappiamo, cominciato con Matteo Rizzo, il primo ad alzare vorticosamente l’asticella spingendo il resto della truppa a salire di colpi. Il primo a seguirlo è stato Daniel Grassl. Poi sono arrivati con oculata pazienza Gabriele Frangipani, Nikolaj Memola e, infine, anche Corey Circelli, ultimo “acquisto” da questa annata sportiva spendibile anche in campo internazionale.

Si parla di atleti con caratteristiche molto diverse, ma uniti dal talento, dalla personalità e dalla grande ambizione di lasciare il segno. Rizzo è solito a puntare sulla qualità e sulla pattinata, Grassl spicca nella facilità d’esecuzione dei quadrupli, Frangipani rappresenta una potenza controllata, Memola l’equilibrio tra tecnica e gesto artistico, Circelli porta con sé una certa eleganza.

Una compagine così tanto sfaccettata non può che porsi obiettivi ambiziosi, non tanto in termini di risultato (nel pattinaggio ogni gara è storia a parte), quanto in termini di consapevolezza. In ogni competizione di prima fascia della stagione il nome dell’Italia dovrà brillare più di altre Nazioni, alla stregua di Paesi attrezzati come il Giappone.

La motivazione non manca: se Rizzo è intenzionato a dimostrare ancora una volta di poter battagliare con i primi della classe facendo perno sulle sue migliori peculiarità, Grassl andrà a caccia del riscatto a seguito dello stop dovuto alla fastidiosa questione legata ai test antidoping mancati. A questi si aggiungono tre atleti che potrebbero realizzare un vero proprio exploit, utile anche per stimolare gli altri componenti della squadra. Potrebbe essere un anno bellissimo.