Pattinaggio artistico, comincia il Grand Prix di Conti-Macii. Ad Angers è subito sfida con Hase-Volodin

Si prospetta un fine settimana infuocato nel mondo del pattinaggio artistico. Venerdì 1 e sabato 2 novembre si disputerà infatti ad Angers il Grand Prix de France, tappa numero tre del Grand Prix 2024-2025. Un evento da seguire tutto d’un fiato, complice la presenza di diversi rappresentati italiani di peso, tra cui anche la coppia formata da Sara Conti e Niccolò Macii.

Gli atleti di Barbara Luoni ritroveranno sul ghiaccio francese i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, binomio che ha letteralmente beffato i nostri ragazzi alle Finali del 2023, salendo con non poche polemiche sul gradino più alto del podio, lasciando gli azzurri al posto d’onore. Oggi, a distanza di dieci mesi e con in mezzo i Campionati Europei, la sfida si rinnova con una nuova storia tutta da scrivere.

I tedeschi sono reduci da una pre-season estremamente positiva: al Trophy Metropole Nice Cote d’Amur, dove si è disputato solo short, gli atleti hanno stampato 71.66, superandosi letteralmente al Nebelhorn Trophy, migliorandosi in entrambi i programmi arrivando al vertiginoso nuovo primato personale di 218.44.

Leggermente inferiore l’andamento di Sara e Niccolò che, però, al Lombardia Trophy poi vinto hanno sfoggiato una grande condizione soprattutto nello short, dove sono arrivati fino a quota 74.67 totalizzando poi 203.02. Non sono arrivati i 200 invece al Tayside Trophy, dove si sono fermati a 198.59 chiudendo comunque al vertice.

Ma in una competizione di prima fascia il sapore sarà diverso. Anche perché non sono esclusi dei terzi incomodi. A cominciare dalla seconda coppia azzurra Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini passando per gli sbecchi Ekaterina Geynish-Dmitrii Chigirev, freschi del secondo posto a Skate Canada. La ricetta sarà sempre la stessa: sbagliare meno possibile, altrimenti non si potranno dormire sogni tranquilli.