Pattinaggio artistico, comincia il Grand Prix De France: fari puntati su Guignard-Fabbri e Conti-Macii

Un weekend tutto da vivere per l’Italia del pattinaggio artistico, impegnata dall’1 al 3 novembre al Grand Prix De France, appuntamento numero tre del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in scena sul ghiaccio di Angers. I nostri ragazzi saranno presenti in tre specialità su quattro, tutti con ambizioni molto alte.

Le attenzioni saranno rivolte ai grandi veterani della danza Charléne Guignard-Marco Fabbri, pronti ad ottenere il quarto successo in una gara di qualificazione della competizione itinerante. Gara senza rivali per gli azzurri che, più che pensare agli altri avversari, cercheranno di rispondere a distanza a Madison Chock-Evan Bates, Lilah Fear-Lewis Gibson e Piper Gilles-Paul Poirier, già scesi in pista per Skate America e Skate Canda ottenendo rispettivamente 205.63, 206.38 e 214.84.

Nelle coppie sfida d’alto profilo, complice la presenza di Sara Conti e Niccolò Macii, i quali per l’occasione cercheranno il riscatto su Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, vincitori di un’incollatura (e non senza polemiche) alle Finali del 2023. Ma nella battaglia potrebbero inserirsi anche gli altri italiani Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e le new entry usbeche Ekaterina Geynish-Dmitrii Chigirev, reduci del secondo posto a Skate Canada.

In campo individuale maschile atteso il grande favorito Adam Siao Him Fa, motivato a rimanere in scia di Ilia Malinin (che ha già staccato il pass per le finali trionfando nelle prime due tappe) sfidando i nipponici Kazuki Tomono e Koshiro Shimada, l’elvetico Lukas Britschgi, il cinese Bojang Jin, il Vice Campione Europeo Aleksandr Selevko oltre che il nostro Nikolaj Memola, a caccia di un piazzamento di lusso.

Prova interessante tra le donne, dove è previsto lo scontro tra la vincitrice di Skate America Wakaba Higuchi, le compagne di squadre Mai Mihara e Rion Sumiyoshi, la sudcoreana bronzo ai Mondiali 2024 Chaeeyon Kim, la statunitense Amber Glenn, la georgiana Anastasiia Gubanova e la rivelazione dell’annata sportiva 2023-2024, la belga Nina Pinzarrone. Tanti profili per il segmento più incerto del lotto.