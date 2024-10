Paola Egonu torna a casa dopo l’operazione: stimato il tempo di recupero

Paola Egonu si è sottoposta a un’operazione, a causa di un’infezione alle fosse nasali che non le sta dando tregua. L’opposto di Milano è stata dimessa nella giornata odierna dopo il trattamento endoscopico chirurgico alle fosse nasali, che è stato eseguito dal Professor Lorenzo Pignataro e dalla sua equipe.

L’intervento è perfettamente riuscito e l’attaccante proseguirà ora il suo percorso di convalescenza. La bomber della Nazionale rimarrà fuori dai campi da gioco per qualche settimana. La fuoriclasse veneta aveva già dovuto rinunciare alla disputa della Supercoppa Italiana tra la sua Milano e Conegliano (le venete si sono imposte al tie-break) e alla prima partita di Serie A1.

La data del suo rientro in campo è ancora da definire, i tempi di recupero sono appunto generalmente stimati in qualche settimane, la società meneghina spera di averla a disposizione magari già a novembre quando inizierà anche la Champions League. Milano punta a vincere qualche trofeo in questa annata agonistica, dopo aver perso la finale della massima competizione continentale e di Coppa Italia contro Conegliano.