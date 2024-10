Paola Egonu si deve operare: cos’è successo all’opposto e i tempi di recupero

Paola Egonu dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico: un’infezione alle fosse nasali non le sta dando tregua e la costringerà a un’operazione, che la terrà fuori dai campi da gioco per qualche settimana. L’opposto aveva già dovuto rinunciare settimana scorsa alla disputa della Supercoppa Italiana tra la sua Milano e Conegliano (le venete si sono imposte al tie-break) e ora dovrà saltare anche la prima parte del campionato, che scatta proprio questo fine settimana (le meneghine saranno ospiti di Pinerolo domani pomeriggio).

La sua società ha comunicato che “in seguito agli esami strumentali effettuati con l’atleta Paola Egonu è stata evidenziata un’infezione alle fosse nasali che richiede un trattamento endoscopico chirurgico per la sua risoluzione. Il trattamento è previsto nella prossima settimana e i tempi di recupero stimati sono di qualche settimana“.

La bomber della Nazionale, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e premiata come miglior giocatrice della rassegna a cinque cerchi, ha scritto sul suo profilo Instagram: “Inizia la stagione di un campionato che ho tanto atteso, ma purtroppo a causa di un problema di salute che mi costringe a un riposo forzato, non potrò scendere in campo insieme alle mie compagne di squadra“.

L’amarezza è palpabile quando l’attaccante veneta si sofferma sul periodo forzato di riposo: “Speravo in tempi di recupero più brevi quando, qualche giorno fa, con immenso dispiacere ho dovuto rinunciare alla finale di Supercoppa. Tornerò più forte di prima e nel frattempo sarò accanto alle mie compagne seppur fuori dal campo. Vi abbraccio e forza Milano“.