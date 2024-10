Pallanuoto, Supercoppa Europea 2024: Ferencvaros-Jug 13-9. A Budapest fanno festa i detentori della Champions

La Supercoppa Europea 2024 di pallanuoto si è giocata a Budapest, in casa dei detentori della Champions League, ovvero i magiari del Ferencvaros, che hanno battuto i vincitori dell’ultima Euro Cup, i croati dello Jug Dubrovnik, con lo score di 13-9. Decisivo per l’esito della gara il parziale di 5-1 maturato nel terzo quarto.

Nel primo quarto i padroni di casa piazzano subito il primo break dell’incontro, scappando sul 2-0 con le reti di Vigvari e Vamos, ma i croati riequilibrano immediatamente la contesa con le marcature di Jokovic e Zuvela. Nuovo allungo magiaro con Nagy ed Argyropoulos, poi gli ospiti accorciano con Buric per il 4-3.

Nella seconda frazione i croati si rivelano imperforabili in difesa e piazzano il sorpasso, mandando in gol ancora Zuvela e Jokovic per il sorpasso sul 4-5 a metà gara. Nel terzo periodo la doppietta di Mandic riporta avanti i magiari, Buric impatta sul 6-6, poi gli ungheresi piazzano il break con Vamos, Nagy ed ancora Vamos per il 9-6.

Nell’ultimo quarto i croati provano a tornare in partita con il gol di Zuvela, ma Vigvari ristabilisce le distanze. Nuovo -2 dello Jug con Mozara, ma ancora Vigvari, Fekete e Mandic chiudono i conti sul +5 a 1’54” dal termine. Zuvela, infine, rende il passivo finale meno pesante, siglando la rete del definitivo 13-9.

Dal 2003 è la 20ma volta che i campioni d’Europa conquistano la Supercoppa: solo una squadra detentrice dell’Euro Cup ha vinto il trofeo nelle ultime 21 edizioni (trofeo non assegnato nel 2020), e ad esserci riuscito era stato proprio il Ferencvaros nel 2018, mentre l’ultimo trionfo in Supercoppa dello Jug resta quello del 2016.