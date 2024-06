Pallanuoto, la Pro Recco abdica: la Champions League va al Ferencvaros

La maledizione della Mladost colpisce la Pro Recco: così come accadde alla compagine croata (allora jugoslava) a cavallo tra anni ’60 e ’70, anche la formazione ligure si ferma a tre vittorie consecutive nella Champions League di pallanuoto: dopo i trionfi del 2021, 2022 e 2023, i campioni d’Italia si inchinano ai magiari del Ferencvaros, che in un ultimo atto infuocato, andato in scena al National Pool Complex di Malta, si impongono per 11-12.

Ironia della sorte, il filotto della Pro Recco, era iniziato nel 2021 proprio contro gli ungheresi, all’epoca sconfitti nell’ultimo atto per 9-6. Questa sera, invece, la vittoria è del Ferencvaros, mentre il terzo posto va agli ellenici dell’Olympiacos, che supera il Novi Beograd per 9-6.

Questa sera il match vive a lungo di un continuo botta e risposta, con l’unico vantaggio della Pro Recco che si materializza sul 2-1, ma il primo quarto si chiude sul 2-2. Medesimo canovaccio nella seconda frazione, poi i magiari allungano poco prima di metà gara, arrivando all’intervallo lungo sul 4-6.

Nel terzo periodo la Pro Recco prova a rientrare, ma poi sprofonda anche a -3 sul 5-8, salvo rientrare fino al -1 sul 7-8, ma il parziale si chiude poi sul 7-9. Nell’ultimo quarto la Pro Recco prova a buttare il cuore oltre l’ostacolo, ma sull’8-9 arriva l’espulsione per brutalità di Zalanki, che lascia i liguri con l’uomo in meno fino a 25″ dalla sirena finale. I magiari segnano dai 5 metri e tornano a +2.

Per due volte i campioni d’Italia tornano a -1 ed in entrambi i casi il Ferencvaros torna poi a +2. A 2′ dalla fine la formazione italiana torna a -1, resiste con l’uomo in meno e poi può tornare a giocare proprio l’ultimo attacco a uomini pari. Arriva anche una superiorità a 16″ dalla fine, ma la Pro Recco non trova il gol che avrebbe voluto dire tiri di rigore. Vince il Ferencvaros per 11-12.

CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 PALLANUOTO

Final Four (5-7 giugno a Malta)

Semifinali – Mercoledì 5 giugno

19.00 Pro Recco-Olympiacos (Grecia) 13-11 dtr (9-9)

21.00 Ferencvaros (Ungheria)-Novi Beograd (Serbia) 18-17 dtr (13-13)

Finali – Venerdì 7 giugno

19.00 Finale terzo posto, Olympiacos (Grecia) – Novi Beograd (Serbia) 9-6

21.00 Finalissima, Pro Recco – Ferencvaros (Ungheria) 11-12