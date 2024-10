Pallanuoto femminile, Euro Cup 2024-2025: Trieste vittoriosa nella prima giornata dei gironi di qualificazione

Si chiude con il bilancio di una vittoria ed una sconfitta in casa Italia la prima giornata del Gruppo C delle qualificazioni dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto femminile: comoda affermazione del Trieste, battuta d’arresto beffarda per il Rapallo.

Nel raggruppamento giocato a Trieste si rivela molto equilibrato il match tra il Rapallo e le spagnole del Tenerife: dopo l’1-1 del primo quarto si arriva sul 4-4 a metà gara e poi sul 6-6 all’ultimo intervallo. Nell’ultimo quarto le liguri piazzano il break che vale l’8-6 e poi si portano sul 9-7 a 2’58” dalla sirena, ma nel finale le iberiche mettono a referto il parziale fatale di 0-3 che condanna Rapallo alla sconfitta per 9-10.

Le padrone di casa di Trieste, invece, vincono senza particolari patemi contro le francesi del Lille: nel primo quarto le giuliane trovano subito il break ed allungano sul 3-1, parziale ripetuto nella seconda frazione, che porta al 6-2 a metà gara. Le triestine amministrano il margine e difendono il +4 all’ultimo intervallo sul 7-3, prima di allungare ulteriormente nel finale, fino al definitivo 10-4.

EURO CUP 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Risultati

25/10 18:00 Trieste, ITA Gruppo C RAPALLO PALLANUOTO-CN TENERIFE ECHEYDE 9-10

25/10 20:00 Trieste, ITA Gruppo C PALLANUOTO TRIESTE-LILLE UC 10-4

26/10 18:00 Trieste, ITA Gruppo C CN TENERIFE ECHEYDE-PALLANUOTO TRIESTE

26/10 20:00 Trieste, ITA Gruppo C LILLE UC-RAPALLO PALLANUOTO

27/10 10:00 Trieste, ITA Gruppo C LILLE UC-CN TENERIFE ECHEYDE

27/10 12:00 Trieste, ITA Gruppo C PALLANUOTO TRIESTE–RAPALLO PALLANUOTO

Classifica

PALLANUOTO TRIESTE 3

CN TENERIFE ECHEYDE 3

RAPALLO PALLANUOTO 0

LILLE UC 0