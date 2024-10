Pallanuoto femminile, Euro Cup 2024-2025: Trieste-Rapallo 10-11. Le giuliane passano il turno, fuori le liguri

Va in scena il derby azzurro nella terza ed ultima giornata del Gruppo C delle qualificazioni dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto femminile: a Trieste le padrone di casa vengono battute di misura dal Rapallo, che si impone per 10-11. Il risultato premia le giuliane, che nell’arrivo a pari punti con le liguri e le iberiche del Tenerife, oggi vittoriose per 15-11 sulle transalpine del Lille, passano come prime per la miglior differenza reti negli scontri diretti. Il secondo pass per la fase a gironi, invece, è delle spagnole, vittoriose nello scontro diretto con le liguri.

Nel primo quarto le ospiti si portano in vantaggio con Marcialis, ma Gant pareggia. Bianco riporta avanti le liguri siglando l’1-2. Nella seconda frazione arriva il break del Rapallo con Bianconi, Cergol accorcia, ma è ancora Bianconi a restituire il +2 alle ospiti. Gragnolati accorcia su rigore, ma Di Maria replica per il 3-5. In meno di un minuto, però, le giuliane ritrovano il pari grazie alla marcature di Colletta e Cergol per il 5-5 a metà gara.

Nel terzo periodo Trieste passa per la prima volta in vantaggio con la rete di Klatowski, trovando anche il break con il gol in superiorità di Cergol. Arriva però la reazione del Rapallo, che piazza un parziale di 4-0 con il rigore trasformato da Kudella e le reti di Marcialis, Bianconi e Grasso per il 7-9. Nell’ultimo quarto Gant accorcia, ma ancora Kudella su rigore griffa il +2 ospite. Cergol ritrova il -1, ma Bianco firma il gol del 9-11. Cergol riporta Trieste sul -1 a 2’14” dalla sirena, poi non si segna più. Rapallo vince 10-11, ma è Trieste a far festa.

EURO CUP 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Classifica finale Gruppo A: ANC Glyfada iRepair 9, III. Keruleti TVE 8, Panionios GSS 7, Digi Eger 6, Grand Nancy 0.

Classifica finale Gruppo B: ZV De Zaan 12, EPlus CN Catalunya 6, Ethnikos OFPF 6, Hapoel Yoqneam 5, Spandau 04 1.

Risultati Gruppo C

25/10 18:00 Trieste, ITA Gruppo C RAPALLO PALLANUOTO-CN TENERIFE ECHEYDE 9-10

25/10 20:00 Trieste, ITA Gruppo C PALLANUOTO TRIESTE-LILLE UC 10-4

26/10 18:00 Trieste, ITA Gruppo C CN TENERIFE ECHEYDE-PALLANUOTO TRIESTE 7-10

26/10 20:00 Trieste, ITA Gruppo C LILLE UC-RAPALLO PALLANUOTO 7-12

27/10 10:00 Trieste, ITA Gruppo C LILLE UC-CN TENERIFE ECHEYDE 11-15

27/10 12:00 Trieste, ITA Gruppo C PALLANUOTO TRIESTE–RAPALLO PALLANUOTO 10-11

Classifica finale Gruppo C

PALLANUOTO TRIESTE 6

CN TENERIFE ECHEYDE 6

RAPALLO PALLANUOTO 6

LILLE UC 0