Pallanuoto femminile, Champions League 2024-2025: vince l’Orizzonte Catania, sconfitte SIS Roma e Plebiscito Padova

Si apre la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di pallanuoto femminile: nella prima giornata viene rispettato il fattore campo nei match delle italiane, che si chiudono con la vittoria dell’Orizzonte Catania e le sconfitte di SIS Roma e Plebiscito Padova.

Il big match del Girone D premia le etnee dell’Orizzonte Catania, vittoriose in rimonta contro le magiare dell’Ujpest, sconfitte per 12-10. Le ungheresi chiudono in vantaggio per 3-4 il primo quarto, per allungare sul 5-7 a metà gara. Nel terzo periodo le etnee riescono a ricucire lo strappo e si arriva all’ultimo intervallo sul 9-9. Nell’ultimo quarto arriva il primo vantaggio delle siciliane sul 10-9, le magiare impattano ancora, ma negli ultimi due minuti le reti di Andrews ed Halligan scavano il solco decisivo per il 12-10 finale. Nello stesso girone le spagnole del Sant Andreu liquidano l’altra formazione ungherese del Vasutas con un netto 18-5.

Nel Girone C arriva la sconfitta ai tiri di rigore per le capitoline della SIS Roma, battute a Gouda dalle neerlandesi del Donk per 20-19, dopo il 14-14 dei tempi regolamentari. La compagine italiana deve subito inseguire con le neerlandesi che scappano subito sul 3-0 ed arrivano poi al primo intervallo sul 4-2. Le padrone di casa allungano fino al 7-2, ma la SIS accorcia sull’8-6 a metà gara. Il Donk resta in vantaggio nella terza frazione, veleggiando tra il +1 ed il +2, fino al 10-9 dell’ultimo intervallo. Nell’ultimo quarto la SIS Roma passa in vantaggio sul 10-11, poi dall’11-11 allunga sull’11-14 a 1’55” dalla conclusione, ma le neerlandesi, grazie anche a due rigori e ad un’azione giocata in superiorità, pareggiano dai 5 metri sul 14-14 ad 1″ dalla sirena. Si va ai tiri di rigore e nella serie regolamentare segnano tutte le giocatrici. Si va ad oltranza: van der Sloot segna per le neerlandesi, poi il Donk mette tra i pali Buis, che ipnotizza Ranalli e blocca la conclusione della giocatrice della SIS, consegnando la vittoria alle padrone di casa per 20-19. In vetta al girone c’è l’Olympiacos Pireo, che vince fuori casa il derby ellenico con l’Alimos Betsson per 11-12 nei tempi regolamentari e si porta in testa alla classifica con tre punti, davanti alle neerlandesi, a quota due, ed alle capitoline, a quota uno.

Nel Gruppo B le venete della Plebiscito Padova cadono a Budapest al cospetto delle magiare del Ferencvaros, vittoriose per 9-6. Le ungheresi trovano subito il break del 2-0, ma chiudono il primo quarto sul 2-1. Nella seconda frazione le magiare tornano sul +2, ma Padova trova l’aggancio a metà gara sul 3-3. Nel terzo periodo nuovo break delle magiare per il 5-3, Millo accorcia su rigore, ma le padrone di casa scappano sul 7-4, arrivando agli ultimi otto minuti in vantaggio sull’8-5. Nell’ultimo quarto il Ferencvaros trova anche il +4, poi a 52″ dalla conclusione Meggiato firma la rete del definitivo 9-6. Nel medesimo raggruppamento, nel posticipo domenicale le neerlandesi Polar Bears ospiteranno le iberiche del Matarò.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Prima giornata

Gruppo C WIDEX GZC DONK-SIS ROMA 20-19 dtr (14-14)

Catania – Gruppo D ORIZZONTE CATANIA-UVSE BUDAPEST 12-10

Budapest – Gruppo B FTC TELEKOM WATERPOLO-ANTENORE PLEBISCITO PADOVA 9-6