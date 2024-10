Pallanuoto femminile, Champions League 2024-2025: anche la Plebiscito Padova approda alla fase a gironi. Fuori Rapallo e Trieste

Arrivano con un giorno d’anticipo praticamente tutti i verdetti riguardanti le squadre italiane impegnate nel turno di qualificazione alla Champions League 2024-2025 di pallanuoto femminile: saranno tre le formazioni del Bel Paese presenti nella fase principale del massimo torneo continentale.

Nella quarta giornata, infatti, la Plebiscito Padova centra la terza vittoria consecutiva e centra il passaggio alla fase a gironi, raggiungendo la SIS Roma, che aveva staccato il pass nel primo pomeriggio, e L’Ekipe Orizzonte Catania, ammessa di diritto al turno successivo. Eliminazioni aritmetiche, invece, per Rapallo e Trieste.

Passano alla fase a gironi le prime due classificate di ciascun raggruppamento più la migliore terza: queste undici squadre si sommano alle cinque, tra le quali L’Ekipe Orizzonte Catania, già ammesse di diritto alla fase a gironi, nella quale verranno suddivise in quattro raggruppamenti da quattro squadre.

Nel Gruppo C la Plebiscito Padova supera le elleniche dell’Ethnikos per 13-8: la gara resta in equilibrio fino al 6-6 di inizio terzo tempo, poi le patavine spaccano il match con parziale di 3-0 che indirizza il confronto, chiuso infine con un altro break di 4-0 dal 9-7.

Nel Gruppo D, invece, Trieste vince contro le padrone di casa magiare del Digi Eger ai tiri di rigore per 19-17 dopo il 14-14 dei tempi regolamentari: le giuliane chiudono al terzo posto nel raggruppamento ma sono eliminate in quanto il successo odierno vale 2 punti e le estromette dalla corsa alla qualificazione come miglior terza.

Nel Gruppo A il Rapallo cede anche alle iberiche del Sant Andreu, vittoriose per 15-10: le liguri, eliminate ed ancora a quota zero in classifica, domani giocheranno unicamente per evitare l’ultimo posto nel raggruppamento contro le elleniche del Panionios, l’altra compagine del girone ancora ferma al palo.

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE – GIRONI QUALIFICAZIONE

RISULTATI

Gruppo A

Giovedì 3 ottobre

De Zaan-Rapallo 16-10

Panionios- Ferencváros 6-10

Venerdì 4 ottobre

Ferencváros-De Zaan 17-8

Sant Andreu- Panionios 16-7

Sabato 5 ottobre

De Zaan-Sant Andreu 7-12

Rapallo-Ferencváros 11-12

Panionios-De Zaan 7-14

Sant Andreu-Rapallo 15-10

Domenica 6 ottobre

09.00 Ferencváros- Sant Andreu

11.00 Rapallo-Panionios

Gruppo C

Giovedì 3 ottobre

Plebiscito Padova-Hapoel 19-11

Alimos-Ethnikos 16-10

Venerdì 4 ottobre

Ethnikos-Hapoel 16-15

Plebiscito Padova-Tenerife 13-11

Sabato 5 ottobre

Alimos-Hapoel 18-9

Ethnikos-Tenerife 9-13

Tenerife-Alimos 9-20

Plebiscito Padova-Ethnikos 13-8

Domenica 6 ottobre

10:00 Hapoel-Tenerife

12:00 Plebiscito Padova-Alimos

Gruppo D

Giovedì 3 ottobre

Trieste–SIS Roma 9-11

Eger-Terrassa 10-19

Venerdì 4 ottobre

Trieste-Keruleti 14-13

Eger-SIS Roma 12-15

Sabato 5 ottobre

Terrassa-Trieste 15-9

Keruleti-SIS Roma 10-18

Eger-Trieste 17-19 dtr (14-14)

Keruleti-Terrassa 14-18

Domenica 6 ottobre

11.00 Terrassa-SIS Roma

13.00 Eger-Keruleti

CLASSIFICHE (In grassetto le squadre qualificate)



Gruppo A (Atene): CN Sant Andreu (ESP) 9, FTC-Telekom (HUN) 9, ZV De Zaan* (NED) 6, Rapallo Pallanuoto (ITA) 0, Panionios GSS (GRE) 0. * = una gara in più.

Gruppo B (Ede): BVSC-Zuglo (HUN)* 9, Dunaujvaros (HUN) 6, Polar Bears (NED) 6, Lille UC (FRA) 3, Grand Nancy (FRA) 0. * = una gara in più.

Gruppo C (Padova): Alimos NAC Betsson (GRE) 9, Plebiscito Padova (ITA) 9, Tenerife Echeyde (ESP) 3, Ethnikos Piraeus* (GRE) 3, Hapoel Yoqneam (ISR) 0. * = una gara in più.

Gruppo D (Eger): CN Terrassa (ESP) 9, SIS Roma (ITA) 9, Pallanuoto Trieste (ITA)* 5, Digi-Eger (HUN) 1, III. Keruleti TVE (HUN) 0. * = una gara in più.

Gruppo E (Berlino): Vouliagmeni NC (GRE)* 12, Widex GZC Donk (NED) 6, ANC Glyfada (GRE) 3, CN Catalunya (ESP) 3, Spandau 04 (GER) 0. * = una gara in più.

FASE A GIRONI

Squadre già ammesse: CN Matarò (ESP), Astralpool Sabadell (ESP), Olympiacos Piraeus (GRE), UVSE Budapest (HUN), Orizzonte Catania (ITA).