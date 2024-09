Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: Ortigia e Brescia vincono i gironi di qualificazione. Pro Recco seconda

Si è chiuso il turno di qualificazione dell’Euro Cup maschile 2024-2025 di pallanuoto: in lizza 36 squadre, suddivise in 4 gironi da 5 ed altrettanti da 4. Le prime 2 di ogni gruppo hanno avuto accesso alla fase a gironi, in cui le 16 qualificate saranno suddivise in 4 raggruppamenti da 4.

Nella seconda competizione europea erano 5 le squadre italiane al via, delle quali 3 hanno centrato la qualificazione: passaggio del turno per Brescia, Ortigia e Pro Recco, con lombardi e siciliani che hanno chiuso al primo posto ed i liguri che si sono classificati secondi.

Nella fase a gironi, dunque, Brescia ed Ortigia saranno inserite in un raggruppamento con un’altra prima e due seconde, mentre la Pro Recco verrà sorteggiata con un’altra seconda e due prime classificate. Eliminati, infine, il De Akker Team, che ha chiuso terzo, e l’Iren Genova Quinto, che si è classificato quarto.

Nel Gruppo B il Brescia, che era già certo del primato, ha chiuso a punteggio pieno, superando anche i padroni di casa montenegrini del Budvanska Rivijera per 7-19, mentre nel Gruppo G l’Ortigia, a qualificazione acquisita, ha conquistato la vetta liquidando nello scontro diretto i tedeschi del Duisburg per 22-12.

Nel Gruppo H, invece, si è accomodata al secondo posto la Pro Recco che, dopo aver ottenuto il passaggio del turno, nella sfida decisiva per il primato è stata sconfitta dai padroni di casa magiari del BVSC-Manna (nome ufficiale del Vasutas di Budapest) per 16-11.

Nel Gruppo F il De Akker Team ha chiuso con un onorevole terzo posto superando anche i padroni di casa transalpini del Pays d’Aix Natation per 10-13, infine nel Gruppo C l’Iren Genova Quinto si classificato al quarto ed ultimo posto cedendo anche agli ellenici del Vouliagmeni, che si sono imposti per 15-8.

GIRONI DI QUALIFICAZIONE EURO CUP MASCHILE

Turno di qualificazione Euro Cup maschile (26-29 settembre)

Risultati

Giovedì 26 settembre

Girone B

17.00 AN Brescia-Honved 12-7

19.00 Budva-Banja Luka 35-9

Girone F

18.00 Ludwigsburg-Panathinaikos 4-18

20.00 Pays d’Aix-Jug 11-17

Venerdì 27 settembre

Girone B

17.00 Valis-AN Brescia 9-17

19.00 Budva-Honved 7-19

Girone C

16.30 Vouliagmeni-Solaris 12-10

18.30 Barcelona-Iren Genova Quinto 13-12

Girone F

17.30 De Akker-Jug 10-16

19.30 Pays d’Aix-Ludwisburg 19-14

Girone G

17.30 CC Ortigia 1928-Paok 15-13

19.30 Triglav Kranj-Duisburg 6-22

Girone H

18.00 BVSC Manna-CN Terrassa 16-13

20.00 Pro Recco-Primorje 13-3

Sabato 28 settembre

Girone B

10.00 Valis-Honved 6-10

12.00 AN Brescia-Banja Luka 32-3

17.00 Budva-Valis 8-15

19.00 Honved-Banja Luka 32-0

Girone C

16.30 Iren Genova Quinto-Solaris 9-12

18.30 Barcelona-Vouliagmeni 13-11

Girone F

09.30 De Akker-Panathinaikos 4-11

11.30 Jug-Ludwigsburg 17-9

18.00 Pays d’Aix-Panathinaikos 9-13

20.00 De Akker-Ludwigsburg 16-10

Girone G

17.30 Duisburg-Paok 12-10

19.30 Triglav Kranj-CC Ortigia 1928 6-17

Girone H

18.00 BVSC-Manna-Primorje 14-10

20.00 CN Terrassa-Pro Recco 10-15

Domenica 29 settembre

Girone B

10.00 Budva-AN Brescia 7-19

12.00 Banja Luka-Valis 3-30

Girone C

10.30 Vouliagmeni-Iren Genova Quinto 15-8

12.30 Barcelona-Solaris 17-12

Girone F

09.30 Jug-Panathinaikos 17-15

11.30 Pays d’Aix Natation-De Akker 10-13

Girone G

10.00 CC Ortigia 1928-Duisburg 22-12

12.00 Triglav Kranj-Paok 7-27

Girone H

10.00 Primorje-CN Terrassa 16-14

12.00 BVSC Manna-Pro Recco 16-11

Classifiche (in grassetto le squadre qualificate)

Girone A – Sabac

VK Sabac (SRB) 12, Team Strasbourg (FRA) 7, CS Dinamo Bucuresti (ROU) 7, OSC Budapest (HUN) 4, OSC Potsdam (GER) 0.

Girone B – Budva

AN Brescia (ITA) 12, Endo Plus Service Honved (HUN) 9, VK Valis Vega (SRB) 6, Budvanska Rivijera (MNE) 3, VK Banja Luka (BIH) 0.

Girone C – Barcellona

CN Barcelona (ESP) 9, Vouliagmeni NC (GRE) 6, VK Solaris (CRO) 3, Iren Genova Quinto (ITA) 0.

Girone D – Zagabria

HAVK Mladost (CRO) 12, GS Apollon Smyrnis (GRE) 9, Enka Istanbul (TUR) 3, CN Sant Andreu (ESP) 3, VA Cattaro Kotor (MNE) 3.

Girone E – Atene

Szolnoki Dozsa-Praktiker (HUN) 9, Panionios GSS (GRE) 6, Spandau 04 (GER) 3, CN Tenerife Echeyde (ESP) 0.

Girone F – Aix-en-Provence

VK Jug AO Dubrovnik (CRO) 12, Panathinaikos AC (GRE) 9, De Akker Team (ITA) 6, Pays d’Aix Natation (FRA) 3, SV Ludwigsburg 08 (GER) 0.

Girone G – Kranj

Ortigia 1928 (ITA) 9, ASC Duisburg (GER) 6, PAOK Saloniki (GRE) 3, AVK Triglav Kranj (SLO) 0.

Girone H – Budapest

BVSC-Manna (HUN) 9, Pro Recco (ITA) 6, Primorje EB Rijeka (CRO) 3, CN Terrassa (ESP) 0.