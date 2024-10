Pallanuoto, impresa Savona! Espugnato il Pireo in Champions League: Olympiacos battuto 10-9

Grande impresa della Rari Nantes Savona nella terza giornata della Champions League 2024-2025 di pallanuoto: i liguri violano il Pireo e passano per 10-9 in casa dell’Olympiacos, balzando in testa al Girone D con 6 punti, uno in più degli ellenici e degli spagnoli del Sabadell, vittoriosi ai rigori in casa dei montenegrini del Kotor, ultimi in classifica a quota 2.

Nel primo quarto il Savona gioca senza timori reverenziali e centra subito il break, andando sul 2-0 con i gol di Bruni ed Erdelyi. Gli ellenici trovano la prima rete solo a 21″ dalla prima sirena, ma Merkulov dalla distanza restituisce il +2 agli ospiti sul 3-1.

Nella seconda frazione l’Olympiacos accorcia, ma dalla distanza Merkulov firma nuovamente il +2 dei liguri. Una superiorità ed un rigore consentono agli ellenici l’aggancio sul 4-4, Figlioli dà il nuovo vantaggio al Savona, ma a fil di sirena la squadra greca trova il 5-5 con cui si arriva a metà gara.

Nel terzo periodo Occhione riporta ancora una volta davanti gli ospiti, ma la formazione di casa ha nuovamente la forza di impattare. Arriva però un altro break dei vicecampioni d’Italia, che con Merkulov ed Erdelyi trovano il doppio vantaggio sull’8-6.

Nell’ultimo quarto i greci tornano a -1, ma Figlioli in superiorità restituisce il +2 agli ospiti. L’Olympiacos non molla e trova con Zalanki la rete dell’8-9, ma Occhione griffa il gol che vale nuovamente il doppio vantaggio dei liguri. Gli ellenici tornano a -1 a 1’38” dal termine ma nel finale il Savona resiste e vince per 10-9.