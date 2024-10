Pallamano, i convocati dell’Italia per le qualificazioni agli Europei 2026: 19 azzurri per le sfide a Spagna e Serbia

L’Italia della pallamano maschile farà il proprio esordio nelle qualificazioni agli Europei 2026 la prossima settimana, con un doppio impegno valido per il Gruppo 4, in Spagna mercoledì 6 ed in casa contro la Serbia domenica 10 novembre: si tratta dei primi incontri ufficiali dopo la qualificazione ai Mondiali 2025.

Il direttore tecnico dell’Italia, Riccardo Trillini, ha diramato l’elenco dei 19 convocati per la doppia sfida in programma: nella lista le novità rispondono ai nomi del portiere Alessandro Leban, del terzino Filippo Angiolini e del pivot Enrico Aldini.

Al sito federale Riccardo Trillini ha commentato: “Nell’ambito di una valutazione più approfondita, anche in vista dei Mondiali, abbiamo ritenuto di dare una chance in una gara che conta ad alcuni atleti, in un contesto che, grazie al pubblico che accoglierà questa Nazionale, possa mettere ciascuno nelle condizioni di rendere al meglio. Soprattutto nei ruoli di terzino e portiere c’è una grande concorrenza: è un aspetto positivo e vogliamo sfruttare queste due partite per una visionatura in un palcoscenico di alto livello. Per quanto riguarda i pivot, non ci sarà Endrit Iballi per problemi fisici, per cui, oltre a Sontacchi, che aveva già fatto parte del gruppo, ci sarà anche Aldini, le cui doti difensive sono emerse in campionato ed erano già note dalle selezioni giovanili. Il resto delle convocazioni è nel segno della continuità“.

Le prime due gare saranno già molto importanti: “Sappiamo che queste due partite, soprattutto quella in casa contro la Serbia, sono molto importanti. La vittoria in Montenegro non deve farci montare la testa: non è mai scontato vincere contro squadre di questo tipo e di questa fascia. Però è innegabile che abbiamo acquisito fiducia. Siamo consapevoli che la Serbia non ci sottovaluterà: hanno una grande motivazione, a febbraio hanno cambiato allenatore e nelle qualificazioni ai Mondiali hanno affrontato la Spagna, non riuscendo a passare per un solo gol di scarto“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Black Devils), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano).

ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm\ESP), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Davide Pugliese (AD – 2001 – Junior Fasano).

TERZINI E CENTRALI: Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro), Marco Mengon (CE\TS – 2000 – Selestat\FRA), Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Eisenach\GER), Christian Manojlovic (TS – 2005 – Timisoara\ROU), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg\GER), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Giacomo Savini (CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence\FRA).

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – PAUC\FRA), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano), Enrico Aldini (PI – 2002 – Raimond Sassari).

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Brian Lega (fisioterapista), Francesco Loiacono (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

TEAM LEADER: Franco Chionchio

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

06 novembre 2024 ore 20.30 Puerto de Sagunto Spagna – Italia

10 novembre 2024 ore 18.00 Fasano Italia – Serbia

12-13 marzo 2025 Lettonia – Italia

15-16 marzo 2025 Italia – Lettonia

07-08 maggio 2025 Italia – Spagna

11 maggio 2025 ore 18.00 Serbia – Italia