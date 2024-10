Pallamano femminile, le convocate dell’Italia per il primo turno delle qualificazioni ai Mondiali

La Nazionale italiana di pallamano femminile si appresta ad iniziare il proprio cammino verso i Mondiali 2025, che si disputeranno dal 27 novembre al 14 dicembre in Germania e nei Paesi Bassi: le azzurre avranno il vantaggio del fattore campo nel primo turno di qualificazione.

Dal 25 al 27 ottobre, infatti, a Chieti si giocherà il Gruppo 4, nel quale sono inserite, oltre all’Italia, Bulgaria e Lussemburgo: la formula è quella del girone all’italiana con partite di sola andata. Soltanto la vincitrice del raggruppamento avrà accesso alla seconda fase.

Esordio sulla panchina azzurra per il direttore tecnico Alfredo Rodriguez Alvarez, che ha diramato l’elenco delle convocate, comprendente 21 atlete: ci sono il capitano Ilaria Dalla Costa ed il portiere Francesca Luchin, ma si registrano anche i ritorni in azzurro di Irene Fanton, Angela Cappellaro e Giada Babbo.

Il girone si aprirà venerdì 25 alle ore 18.00 con la sfida tra Italia e Bulgaria. Il Lussemburgo osserverà un turno di riposo ed esordirà sabato 26 alle ore 18.00 contro le bulgare. In questo caso saranno le azzurre a riposare, prima di affrontare proprio le lussemburghesi domenica 27 alle ore 18.30.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

PORTIERI: Francesca Luchin (PO – 1991 – Brixen Südtirol), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Venplast Dossobuono), Margherita Danti (PO – 2006 – Jomi Salerno).

ALI: Giada Babbo (AS – 1997 – Brixen Südtirol), Giulia Gozzi (AS – 2002 – Cassano Magnago), Alessandra Bassanese (AS – 1996 – Mezzocorona), Giulia Rossomando (AD – 2004 – Jomi Salerno), Giulia Losio (AD – 1997 – AC Life Style Erice).

TERZINI E CENTRALI: Ilaria Dalla Costa (TS – 1995 – Jomi Salerno), Sofia Ghilardi (TS – 1999 – Cassano Magnago), Charity Iyamu (TS – 2005 – Casalgrande Padana), Irene Fanton (CE – 1994 – Strasbourg\FRA), Giulia Fabbo (CE/TS – 2003 – Jomi Salerno), Bianca Barbosu (CE – 1999 – Cassano Magnago), Giovanna Lucarini (CE – 2001 – Brixen Südtirol), Ramona Manojlovic (CE/TS – 2002 – Adattiva Pontinia), Asia Mangone (TD – 2005 – Jomi Salerno), Vanessa Djiogap (TD – 2001 – Le Havre\FRA).

PIVOT: Angela Cappellaro (PI – 1995 – Füchse Berlin\GER), Rocio Squizziato (PI – 1994 – Jomi Salerno), Aurora Gislimberti (PI – 2004 – Jomi Salerno).

STAFF TECNICO: Alfredo Rodriguez Alvarez (DT), Carlos Britos (vice-allenatore).

STAFF MEDICO: Vincenzo Masi (medico), Michela De Cicco (fisioterapista).

TEAM LEADER: Massimo Petazzi.

DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi.