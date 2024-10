Olympiacos-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Peace and Friendship Stadium, Stadio (Palazzo dello Sport) della Pace e dell’Amicizia. Al Pireo lo chiamano così, ma di fatto l’arena dell’Olympiacos sarà un autentico inferno. E sarà qui che l’Olimpia Milano inizierà il primo dei tanti doppi turni che anche quest’anno popolano l’Eurolega.

Sono tantissimi i ricordi dell’Olimpia con i biancorossi di Grecia. Nell’era moderna di Eurolega si parte dall’annata 2005-2006, ma si conta anche un precedente di quella 1997-1998, vale a dire quando l’egida sulla competizione era ancora della FIBA. Allora era il pedigree europeo dei milanesi quello più ricco, ora la musica è cambiata perché anche l’Olympiacos ha cominciato ad assommare titoli: ne sono arrivati tre nel 1997, 2012 e 2013. Oggi sono gli ellenici ad avere i favori del pronostico, anche perché da una parte rientra Moustapha Fall e dall’altra è ancora assente Josh Nebo.

Il match tra Olympiacos e Olimpia Milano si giocherà oggi alle ore 20:15. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Guarda l’Eurolega di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO OLYMPIACOS-OLIMPIA MILANO OGGI

Martedì 15 ottobre

Ore 20:15 Olympiacos-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA OLYMPIACOS-OLIMPIA MILANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport