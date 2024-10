Olimpia Milano-Zalgiris oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Dopo la sconfitta subita in Grecia contro l’Olympiacos, l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano torna tra le mura amiche dell’Unipol Forum di Assago. Di fronte lo Zalgiris Kaunas, che due giorni fa ha già affrontato e battuto la Virtus Bologna al termine di un finale particolarmente concitato.

Per la squadra di Ettore Messina, al netto delle due sconfitte che erano sostanzialmente da mettere in conto, adesso c’è un’occasione importante per tenere inviolato il proprio campo e continuare ad avere un cammino che possa definirsi regolare. Match importante anche perché le prossime cinque di Milano saranno molto complicate, per un motivo o per un altro: arrivarci con un record di 2-2 cambierebbe parecchio soprattutto a livello mentale.

Il match tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas si giocherà oggi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO OLIMPIA MILANO-ZALGIRIS KAUNAS OGGI

Giovedì 17 ottobre

Ore 20:30 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Zalgiris Kaunas – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

