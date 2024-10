Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

E’ il giorno del primo derby tricolore di Eurolega! Oggi giovedì 31 ottobre l’Unipol Forum di Assago sarà teatro della sfida tutta italiana tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna per la settima giornata della regular season 2024-2025, con la palla a due che verrà alzata alle ore 20:30.

L’Olimpia è reduce dal ko esterno contro il Baskonia (88-83), dove ha rincorso per tutta la partita senza riuscire però a mettere la freccia contro la squadra basca. Non sono bastati i 21 punti di un mai domo Nikola Mirotic, con l’EA7 Emporio Armani che dovrà fare ancora a meno di Shavon Shields fermo ai box per un infortunio. I campioni d’Italia hanno uno score di 1-5 in Eurolega, con l’unico successo che risale alla seconda giornata contro il Paris Basketball.

Anche la Virtus Bologna fatica ad ingranare in Eurolega, con le V-nere sconfitte in casa dal Bayern Monaco (84-87) e alla ricerca del secondo successo stagionale dopo quello contro il Partizan Belgrado al pari degli acerrimi rivali milanesi con cui condividono il record fino a qui (1-5). E’ il secondo incrocio per le due compagini in questa nuova annata dopo quello nella finale di Supercoppa Italiana dove prevalse l’Olimpia dopo un overtime.

Inizio del match previsto all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30. La diretta TV sarà affidata a Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta Live testuale per aggiornarvi costantemente su questo derby tricolore di Eurolega!

Guarda la Lega Basket Serie A Unipolsai e le migliori partite di Eurolega e di Eurocup su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Giovedì 31 ottobre

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport