Olimpia Milano, questo è un incubo: sciupa 27 punti di vantaggio e si arrende allo Zalgiris in Eurolega

Succede qualcosa di incredibile all’Unipol Forum di Assago, con l’Olimpia Milano che subisce una delle più assurde e dolorose sconfitte della sua storia. Avanti di 27 punti a metà terzo quarto, la squadra di Messina crolla totalmente e perde 85-82 contro lo Zalgiris Kaunas, che fa ancora male al basket italiano dopo la vittoria di Bologna di due giorni fa.

Non bastano i 17 punti di Nikola Mirotic e i 14 di Shavon Shields. Leandro Bolmaro conclude con 12 punti, ma 11 nel solo primo tempo. Per lo Zalgiris gli eroi sono Giedraitis (21 punti) e Francisco (17) per una rimonta che davvero resta nella storia della pallacanestro europea.

Ottimo avvio dello Zalgiris, soprattutto con Mitchell (4-8). La reazione di Milano è firmata da LeDay e poi la tripla di Ricci vale il primo vantaggio milanese (11-8). Si gioca punto a punto, con Messina che trova anche buone risposte dalla panchina soprattutto in difesa con Tonut e Bolmaro. L’argentino è protagonista poi nel finale di quarto, con la tripla conclusiva che dà il +7 all’Olimpia alla prima sirena (24-17).

Ancora Bolmaro e poi un ottimo Brooks proseguono il buon momento milanese (34-19). Anche McCormack trova alcune giocate importanti in attacco e poi Dimitrijevic tutto solo in contropiede firma addirittura il +20 (44-24). Lo Zalgiris prova a reagire con Lekavicius, ma all’intervallo Milano è in pieno controllo della partita sul +18 (49-31).

Al rientro dalla pausa lunga Milano parte con un 7-0, lasciando a secco per quattro minuti lo Zalgiris (56-31). L’Olimpia arriva anche sul +27 (60-33) con Shields. Lo Zalgiris prova una difesa tutto campo e questa mossa dà i suoi frutti, perché i lituani arrivano sul -18 con la tripla di Sirvydis (64-46). Si entra negli ultimi dieci minuti con Milano avanti 66-46.

Sembra una partita quasi finita quando Dimitrijevic riesce a mettere la tripla del +19 (71-52), ma da quel momento l’attacco milanese si blocca. Succede semplicemente l’impensabile al Forum, perché la pressione dello Zalgiris manda in confusione totale la squadra di Messina, con i lituani che a suon di triple riescono sempre di più a diminuire il divario.

A tre minuti dalla fine Milano è ancora avanti di dodici punti (79-67) ma le triple di Ulanovas e di Giedraitis e poi uno scatenato Francisco costruiscono un pareggio incredibile quando mancano 40 secondi alla fine. Milano attacca ancora malissimo, Ricci fa fallo in attacco e Butkevicius segna dalla lunetta entrambi i liberi. Bolmaro fa 1/2 mentre Giedraitis è glaciale. Milano ha un’ultima chance con Brooks ma sbaglia la tripla del pareggio. Lo Zalgiris vince incredibilmente 85-82.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – ZALGIRIS KAUNAS 82-85 (24-17, 25-14, 17-17, 16-37)

Milano: Dimitrijevic 11, Causeur, Tonut, Bolmaro 12, Brooks 6, LeDay 13, Ricci 5, Flaccadori, Diop, Shields 14, Mirotic 17, McCormack 4

Zalgiris: Francisco 17, Lekavicius 4, Brazdeikis, Giedraitis 21, Birutis 9, Smailagic 7, Mitchell 4, Dunston 4, Manuel, Butkevicius 2, Sirvydis 11, Ulanovas 6