Olimpia Milano-Parigi oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Seconda giornata dell’Eurolega di basket e questa sera l’EA7 Emporio Armani Milano va a caccia della prima vittoria in Europa ospitando all’Unipol Forum di Assago i francesi del Paris Basketball. Una partita fondamentale per i biancorossi contro una squadra alla sua prima stagione in Eurolega.

Il Parigi ha conquistato il diritto di partecipare al più importante torneo continentale grazie al successo in EuroCup della passata stagione, con la squadra transalpina che ha iniziato con un ko di misura contro la Stella Rossa (77-80) in casa la scorsa settimana e che si affida a TJ Short, Maodo Lo e Nadir Hifi per provare a espugnare il Forum.

Anche Milano è uscita sconfitta all’esordio, in casa del Monaco dell’ex Mike James, e dovrà rinunciare per infortunio a Josh Nebo e Leandro Bolmaro, ma Ettore Messina ha una rosa abbastanza profonda per ovviare alle assenze, con Neno Dimitrijevic e David Mc Cormack chiamati agli straordinari per non far pesare le due mancanze in campo.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match dell’Olimpia Milano in Eurolega!

Guarda la Lega Basket Serie A Unipolsai e le migliori partite di Eurolega e di Eurocup su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025

Venerdì 11 ottobre

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano-Parigi – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-PARIGI EUROLEGA BASKET 2025: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport