Nuoto, Thomas Ceccon ancora sul podio a Incheon! Martinenghi fuori forma, record del mondo nei 200 rana donne

E’ targata Thomas Ceccon la prima giornata di gare della seconda tappa di Coppa del Mondo di nuoto a Incheon in Corea. Il campione olimpico sale ancora sul podio, dopo gli ottimi risultati Shanghai, cogliendo il terzo posto nei 100 misti. Non riesce, invece il bis a Lorenzo Mora che si deve accontentare del sesto posto nella finale dei 200 dorso.

Thomas Ceccon ha ottenuto il suo terzo podio in Coppa del Mondo chiudendo al terzo posto una bella gara dei 100 misti vinta a pari merito dallo svizzero Noé Ponti e dal campione olimpico francese Leon Marchand con il tempo di 51″00. Ceccon ha chiuso la sua gara in 51″15, dopo aver trovato per primo ai 50 metri

Niente podio, invece, per Lorenzo Mora che non è riuscito a ripetere la prestazione di Shanghai dove era stato secondo. Il modenese ha chiuso al sesto posto con 1’53″94. La vittoria come nella prima tappa è andata al sudafricano Pieter Coetze con 1’50″05 davanti al polacco Kacper Stokowski con 1’51″26. Terzo posto per l’australiano Enok Robb con 1’51″96

In mattinata niente finale per gli altri due azzurri in gara oggi (Benedetta Pilato scenderà in acqua domani). Alberto Razzetti ha deciso di essere al via nelle batterie dei 100 farfalla e non dei 100 misti come a Shanghai ma si è dovuto accontentare della tredicesima posizione con il tempo di 51”14. Niente finale per la seconda volta per il campione olimpico Nicolò Martinenghi, decimo con 58”81 nelle batterie dei 100 rana. Lorenzo Mora, invece, ha centrato la finale dei 200 dorso con il quarto tempo di 1’56”05, mentre Thomas Ceccon è stato quinto in batteria dei 100 misti con 52”88.

La giornata è stata impreziosita dal nuovo record del mondo dei 200 rana donne stabilito dalla statunitense Kate Douglass con il tempo di 2’14″16 che ha cancellato il 2’14″57 fatto segnare da Rebecca Soni nel 2009. Secondo posto per l’australiana Tara Kinder con 2’19″21, terza la coreana Park con 2’19″58. Kate Douglass ha vinto anche i 100 misti con il tempo di 56″97 davanti alla cinese Yiting Yu con 57″88 e alla canadese Mary-Sophie Harvey con 57″95.

La sessione si era aperta con il successo nei 400 stile libero della canadese Mary-Sophie Harvey con 3’56″78, ha sconfitto la rappresentante di Honk Kong Siobhan Haughey che ha ottenuto 3’58″86. Terza la giapponese Kobori con 4’04″09. Nei 400 stile libero maschili vittoria a sorpresa del velocista cinese Pan Zhanle con 3’36″43. Secondo posto per il britannico Duncan Scott con 3’37″04, terza piazza per lo statunitense Kieran Smith con 3’37″15.

Nei 50 dorso donne successo per la statunitense Regan Smith con 25″71, davanti alla canadese Ingrid Wilm con 26″09 e alla statunitense Beata Nelson con 26″17. Regan Smith non è riuscita a ripetersi nei 200 farfalla dove ha chiuso al secondo posto con 2’03″21, battuta in volata dalla australiana Bella Grant con 2’03″13. Terzo posto per la finlandese Laura Lahtinen con 2’03″79.

Noè Ponti si è ripetuto nei 100 farfalla vincendo in 48″81 davanti all’olandese Nyls Korstanje con 48″99 e al russo Andrei Minakov con 49″71. Rivincita per il bielorusso Ilya Shymanovich nei 100 rana: sua la vittoria con 56″10 davanti al cinese Qin Hayang che ha chiuso in 56″22, non riuscendo a ripetere il successo di Shanghai, terzo l’olandese Caspar Corbeau con 56″59.

Bis concesso, invece, dalla polacca Kasia Wasick nei 50 stile libero, vinto con il crono di 23″51 davanti alla cinese Yang Junxuan con 24″11 e alla australiana Milla Jansen con 24″32. In campo maschile successo per il cinese Ji Yuchan con un ottimo 20″80 davanti all’australiano Isaac Cooper con 21″07, terzo l’altro australiano Jamie Jack con 21″09.