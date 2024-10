Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci torna in gara nella Coppa del Mondo a Hong Kong

L’avevamo lasciata in quella acque torbide, quasi da tregenda, della Senna. La medaglia che tanto ha desiderato ed è arrivata nella competizione più importante. Ginevra Taddeucci e quel bronzo olimpico nella 10 km del nuoto di fondo a Parigi ancora nella testa degli appassionati.

Una prestazione coraggiosa la sua, adattandosi a un contesto molto particolare e di difficilissima interpretazione, riuscendo a cogliere un terzo posto alle spalle dell’olandese Sharon van Rouwendaal e dell’australiana Moesha Johnson. Ebbene, l’atleta toscana tornerà in gara in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo in acque libere.

L’appuntamento è nel week end del 26-27 ottobre a Hong Kong, dove l’azzurra vorrà mettersi alla prova in un contesto assai qualificato. La prima gara post Giochi, nel massimo circuito internazionale, è stata strepitosa a Setubal (Portogallo) sul versante maschile per i colori azzurri. Il riferimento è alla tripletta nella 10 km firmata da Marcello Guidi, Andrea Filadelli e Dario Verani ai primi tre posti della classifica.

E così per Taddeucci un modo per riprendere il filo del discorso interrotto e sondare la sua forma in vista dei prossimi traguardi da raggiungere, con il plus di un podio a Cinque Cerchi che avrà aumentato il livello di autostima in acqua. Come riportato il sito della FIN, seguiranno l’evento il coordinatore tecnico-logistico Stefano Rubaudo e i tecnici Fabrizio Antonelli e Giovanni Pistelli. La dieci chilometri femminile è in programma sabato 26 ottobre alle 09:30 locali, le 03:30 italiane.