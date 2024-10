Nuoto, cinque italiani proseguono l’avventura in Coppa del Mondo: Ceccon e Pilato protagonisti a Incheon

La Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta proseguirà nel weekend del 24-26 ottobre, con la seconda tappa del massimo circuito internazionale itinerante che andrà in scena a Incheon (Corea del Sud). Si tratta di un appuntamento importante di avvicinamento verso i Mondiali, in programma a Budapest (Ungheria) dal 10 al 15 dicembre.

L’Italia sarà protagonista con cinque atleti, gli stessi che lo scorso fine settimana hanno gareggiato a Shanghai (Cina): Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Alberto Razzetti, Lorenzo Mora. Gli azzurri affineranno poi la condizione ai Campionati Italiani Assoluti invernali di Riccione (14-16 novembre), magari passando per l’ultima tappa di Coppa del Mondo (31 ottobre-1 novembre a Singapore).

Ceccon aveva trionfato sui 100 stile libero ed era stato secondo sui 100 dorso, Pilato aveva toccato la piastra in seconda posizione nei 50 rana, Razzetti aveva conquistato due podi (terzo sui 200 farfalla e secondo sui 400 misti), Mora aveva conquistato la seconda piazza sui 200 dorso. Di seguito il quadro dettagliato degli italiani convocati per la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO NUOTO A INCHEON

Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Alberto Razzetti, Lorenzo Mora