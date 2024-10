Novak Djokovic e i dubbi sulla presenza alle ATP Finals: il serbo si rilassa alle Maldive

Novak Djokovic sarà alle ATP Finals 2024? La domanda sorge spontanea e la sensazione è che si vada verso un “No”. Il campione serbo, dopo aver affrontato in maniera convincente il Masters1000 di Shanghai (finale persa contro Jannik Sinner) e preso parte al Six Kings Slam di Riad dove ha avuto modo di rimpinguare il proprio conto in banca, ha deciso di staccare la spina e di non partecipare al 1000 di Parigi-Bercy, torneo che aveva vinto l’anno passato.

Nole è con la sua famiglia alle Maldive, desideroso di passare un po’ di tempo con i propri e di ricaricare le pila in vista di quel che sarà. Attualmente, Djokovic è qualificato per il Master di fine anno di Torino, essendo n.6 della Race, ovvero la classifica di rendimento del 2024 che definirà la top-8 qualificante per la competizione al Pala Alpitour.

Stando a quanto riportano i media serbi e basandoci anche sulle dichiarazioni del campione nativo di Belgrado, le Finals non sono una priorità e, di conseguenza, il 24-volte vincitore Slam potrebbe anche decidere di saltarle, per tornare a giocare direttamente in Australia, per puntare al 25° sigillo in un Major.

Parlando di un classe ’87, sarebbe naturale fare certe scelte e le intenzioni di Djokovic sono quelle di privilegiare per l’appunto i tornei del Grande Slam e gli impegni con la sua nazionale, in chiave Coppa Davis. Pertanto, in vista della settimana di Torino (10-17 novembre), vi potrebbe essere una defezione pesante.