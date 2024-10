Novak Djokovic commenta il ritiro di Nadal: “Tua eredità vivrà per sempre, sarò a Malaga per omaggiarti”

Avevamo lasciato entrambi a quell’incrocio nel torneo olimpico di Parigi. Alla rassegna a Cinque Cerchi risale l’ultimo match della saga tra Novak Djokovic e Rafa Nadal, vinto nettamente dal serbo e capace di mettersi al collo anche l’oro che tanto desiderava battendo Carlos Alcaraz. Ebbene, la notizia del giorno è il ritiro agonistico dell’asso maiorchino.

Una decisione frutto del logorio fisico e dell’impossibilità di proseguire in una carriera, nei fatti, leggendaria. L’ultimo atto di questo percorso ci sarà nelle Finali di Malaga, dove Rafa vorrà dare il proprio contributo per chiudere nel migliore dei modi con il tennis. Sarà presente in quella sede Djokovic, per rendere onore al suo eterno rivale.

Nole ha tributato bellissime parole allo spagnolo: “Rafa, un post non è sufficiente per esprimere il rispetto che ho per te e per quello che hai fatto per il nostro sport- scrive Djokovic- Hai ispirato milioni di bambini a iniziare a giocare a tennis e penso che questo sia probabilmente il più grande traguardo che chiunque possa desiderare. La tua tenacia, dedizione, spirito combattivo saranno insegnati per decenni. La tua eredità vivrà per sempre“, ha scritto il campione nativo di Belgrado.

“Solo tu sai cosa hai dovuto sopportare per diventare un’icona del tennis e dello sport in generale. Grazie per avermi spinto al limite così tante volte nella nostra rivalità. La tua passione quando hai rappresentato la Spagna è sempre stata straordinaria. Ti auguro il miglior addio possibile a Malaga in Coppa Davis. Sarò lì di persona per rendere omaggio alla tua carriera stellare“, ha concluso Djokovic.

POST SU INSTAGRAM DI NOVAK DJOKOVIC