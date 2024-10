NBA, i risultati della notte (31 Ottobre): Indiana batte Boston, Cleveland e Oklahoma ancora senza sconfitte

Sono undici le partite disputate nella notte NBA. Succede di tutto tra Indiana e Boston, con i Pacers che alla fine infliggono il primo ko stagionale ai campioni in carica dopo un tempo supplementare. Finisce 135-132 per Indiana, che si è trovata avanti anche di ventuno punti nell’ultimo quarto, prima di subire la clamorosa rimonta di Boston. Tatum manda la sfida clamorosamente all’overtime, poi per fortuna dei Pacers ci pensa Siakam a dare la vittoria con la tripla decisiva a cinque secondi dalla fine. Proprio l’ex Toronto è il migliore per Indiana con 29 punti e 11 rimbalzi, mentre ai Celtics non sono bastati i 37 punti di Jayson Tatum e i 25 di Jaylen Brown.

Ci sono due squadre ancora imbattute in questo avvio di stagione, i Cleveland Cavaliers e gli Oklahoma City Thunder. I Cavs sono al quinto successo consecutivo e l’ultimo è arrivato in casa dominando i Los Angeles Lakers con un perentorio 134-110. Partita già in controllo dopo il primo quarto, chiuso da Cleveland avanti 42-23. Jarrett Allen chiude con una doppia doppia da 20 punti e 17 rimbalzi, ma fondamentali sono i 25 punti di Evan Mobley e i 24 di Donovan Mitchell. Per i Lakers ci sono 26 punti di LeBron James e la doppia doppia di Anthony Davis (22 punti e 13 rimbalzi), da segnalare anche i primi due punti della carriera in NBA per Bronny James.

Per OKC, invece, è la quarta vittoria di fila, superando 105-93 i San Antonio Spurs. I Thunder si confermano una delle più migliori squadre della Western Conference, con quasi tutto il quintetto in doppia cifra. A trascinare i padroni di casa sono i 20 punti di Luguentz Dort, ma anche i 19 di Chat Holmgren e i 18 di Shai Gilgeous-Alexander. Partita da dimentica per Victor Wembanyama, che chiude con appena 6 punti e 8 rimbalzi all’attivo.

I Detroti Pistons di Simone Fontecchio festeggiano la prima vittoria stagionale, battendo i Philadelphia 76ers, ancora privi di Joel Embiid e Paul George, per 105-95. L’ex di serata Tobias Harris chiude con 18 punti e 14 rimbalzi, ma sono decisivi i 23 punti di Jordan Ivey e i 22 di Cade Cunningham. Ai Sixers non basta un Tyrese Maxey da 32 punti. Per Fontecchio 17 minuti in campo con 2 punti ai liberi, 4 rimbalzi e 2 assist.

Un Karl-Anthony Towns da 44 punti e 13 rimbalzi guida i New York Knicks alla vittoria sul campo dei Miami Heat per 116-107. L’ex Minnesota è dominante ed è supportato anche da un Jalen Brunson da 22 punti e 9 assist, mentre per gli Heat non bastano i 34 punti di Tyler Herro. Nonostante l’assenza di Steph Curry, i Golden State Warriors ottengono la loro quarta vittoria stagionale, battendo 104-89 i New Orleans Pelicans. Dalla panchina sono decisivi Bubby Hields (21 punti) e Jonathan Kuminga (16 punti), mentre nel disastro offensivo dei Pelicans si salva solo Jordan Hawkins con 23 punti.

Oltre ai Lakers, cadono anche i Clippers e lo fanno in volata contro i Portland Trail Blazers, che si impongono a Los Angeles per 106-105 con i 25 punti di Anfernee Simons, mentre per i Clippers il migliore è Norman Powell con 30 punti. Dopo i 50 punti contro Indiana, Paolo Banchero non si conferma, ma ne segna comunque 31, anche se non bastano agli Orlando Magic per battere i Chicago Bulls, che vincono 102-99 con i 21 punti di Coby White.

I 33 punti di Dennis Schröder permettono ai Brooklyn Nets di imporsi 119-106 sul campo dei Memphis Grizzlies di un Jaren Jackson Jr. da 30 punti. Vincono anche i Washington Wizards sugli Atlanta Hawks per 133-120 con 27 punti di Bilal Coulibaly, mentre ad Atlanta non basta un Trae Young da 35 punti e 12 assist. Infine il successo degli Charlotte Hornets sui Toronto Raptors per 138-133 con un Nick Richards da 24 punti e 14 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2024-2025 (31 OTTOBRE)

Charlotte Hornets – Toronto Raptors 138-133

Cleveland Cavaliers – Los Angeles Lakers 134-110

Indiana Pacers – Boston Celtics 135-132 d.t.s

Philadelphia 76ers – Detroit Pistons 95-105

Washington Wizards – Atlanta Hawks 133-120

Miami Heat – New York Knicks 107-116

Chicago Bulls – Orlando Magic 102-99

Memphis Grizzlies – Brooklyn Nets 106-119

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs 105-93

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 104-89

Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers 105-106