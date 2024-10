NBA, i risultati della notte (25 ottobre): bis Celtics, vincono Timberwolves, Mavericks e Thunder

Quattro gli incontri disputati nella notte NBA, che ha visto sei debutti sulle otto franchigie scese in campo, a completare un quadro che, peraltro, ha visto anche esordi importanti come quello di Klay Thompson nei Dallas Mavericks, per una di quelle mosse che sanno di storico vista la sua storia cestistica.

I Mavs, peraltro, vincono per 120-109 sui San Antonio Spurs anche grazie a un terzo quarto da 40 punti. Per l’altro Splash Brother 22 punti, benché alla fine dei conti sia Luka Doncic quello che fa la voce grossa con 28, 10 rimbalzi e 8 assist. In quota Spurs 18 a testa per Jeremy Sochan e Julian Champaigne, nonché 17 per Victor Wembanyama e Harrison Barnes.

Nessun problema per i Boston Celtics, che regolano per 102-122 i Washington Wizards e conquistano la seconda vittoria stagionale grazie a due poderosi quarti centrali del match. Jaylen Brown scrive 27 sul tabellino, Jayson Tatum fa 25 e 11, dall’altra parte l’unico ad aiutare realmente Jordan Poole (26 per lui) è Jonas Valanciunas dalla panchina (18).

Molto più tirata la prima vittoria stagionale dei Minnesota Timberwolves, che battono i Sacramento Kings per 115-117 in un finale concitatissimo, deciso fondamentalmente dai tiri liberi e tal tiro da tre sbagliato da Keegan Murray, che pure assomma 23 punti e 11 rimbalzi (24 i punti di Domantas Sabonis e 26 quelli di DeMar DeRozan). Per i T’Wolves 33 di Julius Randle e 32 di Anthony Edwards, in grandissimo spolvero (ma importanti anche i 19 e 13 di Naz Reid).

Infine, netto 87-102 degli Oklahoma City Thunder sui Denver Nuggets, cui non basta la tripla doppia da 16 punti, 12 rimbalzi e 13 assist di Nikola Jokic, perché se tutto il quintetto dei Nuggets va in doppia cifra, nessuno fa cose eccezionali. Prevalgono così i 28 punti di Shai Gilgeous-Alexander e i 25 con 14 rimbalzi di Chet Holmgren.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Washington Wizards-Boston Celtics 102-122

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 120-109

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves 115-117

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 87-102