NBA, i risultati della notte (24 ottobre): Fontecchio, esordio flop. I Bucks partono subito forte

Seconda notte NBA negli USA, sono state ben 10 le partite giocate questa notte. Esordio stagionale per i Detroit Pistons di Simone Fontecchio, Indiana Pacers, Miami Heat, Orlando Magic, Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Philadelphia Sixers, Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Charlotte Hornets, New Orleans Pelicans, Chicago Bulls, Utah Jazz, Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers e Golden State Warriors.

Esordio da dimenticare per Simone Fontecchio e i suoi Detroit Pistons, che cedono in casa contro gli Indiana Pacers per 109-115. Match deciso nell’ultimo quarto, con i Pacers che cambiano ritmo e la chiudono. Non cambia ritmo, invece, l’azzurro di Detroit che chiude con 0 punti, 0/6 al tiro e un solo rimbalzo. Vittoria esterna anche per gli Orlando Magic che superano i Miami Heat 97-116 in un match in equilibrio per un tempo, ma che vede nella ripresa i Magic scappare via. Top scorer Paolo Banchero con 33 punti e 11 rimbalzi. Vincono fuori casa anche i Cleveland Cavaliers che superano i Toronto Raptors per 106-136 in un match senza storia, con Evan Mobley miglior marcatore con 25 punti.

Colpaccio dei Milwaukee Bucks che battono in trasferta i Philadelphia 76ers per 109-124, con i padroni di casa che pagano le assenze per infortunio di Joel Embiid e Paul George. Match che, così, dal secondo quarto è indirizzato verso i Bucks, grazie anche ai 30 punti di Damian Lillard e ai 25 punti e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Vittoria interna, invece, per gli Atlanta Hawks che superano i Brooklyn Nets 120-116, al termine di un match molto equilibrato, dove gli Hawks guidano l’avvio, poi i Nets provano il colpaccio a cavallo dell’intervallo, ma alla fine Atlanta torna avanti e controlla nel finale, anche grazie ai 30 punti e 12 assist di Trae Young, mentre per i Nets non bastano i 36 punti di Cam Thomas. Successo per i Charlotte Hornets che espugnano il campo degli Houston Rockets per 105-110, in un match equilibrato fino all’ultimo e dove sono decisivi i 34 punti e 11 assist di LaMelo Ball.

Nelle altre sfide della notte vittoria per i New Orleans Pelicans che superano i Chicago Bulls 123-111, con 33 punti di Brandon Ingram; successo per i Memphis Grizzlies che espugnano il campo degli Utah Jazz per 124-126, ai Jazz non bastano i 35 punti (e tripla del -2 nel finale) di Lauri Markkanen; serve un supplementare ai Phoenix Suns per battere in trasferta i Los Angeles Clippers per 103-106, a cui non bastano i 29 punti e 12 rimbalzi di James Harden; i Golden State Warriors battono i Portland Trail Blazers per 104-139, Steph Curry sfiora la tripla doppia con 17 punti, 10 assist e 9 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE (24 OTTOBRE)

Detroit Pistons – Indiana Pacers 109-115

Miami Heat – Orlando Magic 97-116

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers 106-136

Atlanta Hawks – Brooklyn Nets 120-116

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks 109-124

Houston Rockets – Charlotte Hornets 105-110

New Orleans Pelicans – Chicago Bulls 123-111

Utah Jazz – Memphis Grizzlies 124-126

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns 113-116

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 104-139