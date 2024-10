NBA, i risultati della notte (23 Ottobre): la stagione comincia con le vittorie di Boston e Los Angeles

Si è alzato il sipario sulla nuova stagione NBA con le vittorie dei Boston Celtics e dei Los Angeles Lakers. I campioni in carica festeggiano al meglio la serata della consegna degli anelli per il titolo vinto lo scorso anno, battendo nettamente i New York Knicks. Ottimo anche l’esordio dei Lakers di LeBron James che superano gli ambiziosi Minnesota Timberwolves con un’ottima prestazione davanti al proprio pubblico. Da segnalare anche la prima volta ufficiale in campo insieme di LeBron con suo figlio Bronny.

Come detto Boston domina contro New York, vincendo 132-109 al termine di una partita che si è decisa già dopo il primo quarto, con i padroni di casa avanti di 19 punti alla prima sirena (43-24). Match ampiamente in discesa per i Celtics che tirano con il 60% dall’arco nei primi quaranta minuti di match, andando a pareggiare il record di triple della squadra, mettendone a referto 29. Incredibilmente dopo aver messo la ventinovesima sono arrivati tredici errori consecutivi da parte di Boston, ma ormai la vittoria era in ghiaccio.

Strepitosa partita di Jayson Tatum, che mette a referto una doppia doppia da 37 punti e 10 assist. Tutto il quintetto di Boston viaggia a cifre importanti con anche i 24 punti di Derrick White e i 23 di Jaylen Brown. In casa New York prova a salvarsi Jalen Brunson con 22 punti e buono il contributo dalla panchina di Miles McBride con 22 punti.

Buona la prima anche per i Los Angeles Lakers. C’era grande attesa per l’esordio in panchina di J.J Redick e il nuovo coach dei gialloviola non poteva cominciare al meglio, andando a battere una rivale come i Minnesota Timberwolves, che in questa stagione puntano assolutamente a raggiungere le Finals. Finisce 110-103, con i Lakers che hanno costruito il solco decisivo tra primo e secondo quarto con un parziale di 26-7.

Anthony Davis è un fattore dominante con una doppia doppia da 36 punti e 16 rimbalzi, mentre LeBron James si “limita” a segnare 16 punti con 5 rimbalzi e 4 assist. Per Bronny James due minuti in campo e un solo rimbalzo all’attivo e con due errori al tiro. A Minnesota non bastano i 27 punti di Anthony Edwards, che aggiunge anche 6 rimbalzi e la doppia doppia di Rudy Gobert con 13 punti e 14 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2024-2025 (23 OTTOBRE)

Boston Celtics – New York Knicks 132-109

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 110-103