NASCAR, niente appello di Hendrick Motorsports. Bowman out dai Playoffs

Alex Bowman è ufficialmente eliminato dai NASCAR Playoffs per quanto riguarda la NASCAR Cup Series. Il #48 di Hendrick Motorsports è stato escluso dopo la bandiera a scacchi dell’evento di domenica al Charlotte Roval in seguito ad una squalifica per il mancato superamento delle verifiche tecniche.

La Chevrolet Camaro dell’americano è infatti risultata sottopeso e per questa ragione esclusa dall’appuntamento di Concord. Questo ha permesso a Joey Logano (Penske Ford #12) di tornare in lizza per il titolo siglando l’ultimo posto tra gli otto che da settimana prossima si contenderanno il titolo 2024. La questione è definitivamente chiusa solamente quest’oggi dopo il mancato appello effettuato da Hendrick Motorsports in merito alla sanzione rimediata a Charlotte.

La classifica è provvisoriamente capitanata dalla Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports di Kyle Larson. La squadra di Rick Hendrick perde in ogni caso l’ipotetica chance di monopolizzare la finale di Phoenix, il team citato era l’unico ad avere questa possibilità vista la presenza nei Playoffs per Joe Gibbs Racing della sola Toyota Camry #11 di Denny Hamlin.

Logano è classificato ottavo nella graduatoria provvisoria con 11p di ritardo dalla zona salvezza. Alla vigilia del Round of 8, la prima prova sarà in quel di Las Vegas, sono nella zona a rischio esclusione anche Chase Elliott (-9p), Hamlin (-8p) e Ryan Blaney (-4). Ricordiamo che nello Stato del Nevada nessuno abbandonerà i Playoffs, l’ipotetica esclusione avverrà infatti solamente dopo la tappa di Martinsville che vivremo tra due settimane.

CLASSIFICA AGGIORNATA PLAYOFFS (Prima di Las Vegas – inizio Round of 8)

1) #5-Kyle Larson, 4052, +33

2) #20-Christopher Bell, 4032, +13

3) #45-Tyler Reddick, 4029, +10

4) #24-William Byron, 4023, +4

5) #12-Ryan Blaney, 4019, -4

6) #11-Denny Hamlin, 4015, -8

7) #9-Chase Elliott, 4014, -9

8) #22-Joey Logano, 4012, -11