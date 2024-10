NASCAR, da eliminato a vincitore nella prima prova del Round of 8. Logano trionfa a Las Vegas!

Joey Logano vince la prima prova del Round of 8 per quanto riguarda la NASCAR Cup Series a Las Vegas. Il #22 di Team Penske, riammesso nella corsa al titolo dopo la sfida di settimana scorsa grazie alla qualifica rimediata da Alex Bowman, trionfa nello Stato del Nevada e diventa ufficialmente il primo pilota a strappare un pass per il Championship 4 che commenteremo tra tre settimane a Phoenix.

La prima frazione è stata vinta da Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45), protagonista assoluto a meno di una settimana da una sontuosa rimonta al Charlotte Roval che gli ha permesso di restare aggrappato alla lotta per i NASCAR Playoffs.

L’americano ha provato a continuare a fare la differenza, ma l’ipotetica giornata perfetta è sfumata dopo poche tornate della Stage 2 in seguito ad un contatto con Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet #9) e Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6) che ha preceduto uno spettacolare cappottamento.

La seconda frazione ha visto anche altri protagonisti dei Playoffs in crisi come Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5), in difficoltà dopo aver raccolto dei detriti e successivamente out dalla contesa per la vittoria in seguito ad un errore ai box con lo pneumatico posteriore sinistro.

Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20), invece, ha vinto la seconda parte della corsa di Las Vegas ed ha provato a fare selezione anche nell’ultima fase dell’evento. Senza bandiere gialle la strategia è diventata sempre più protagonista, Bell è stato quindi costretto ad inseguire la Ford Mustang #22 Team Penske di Joey Logano e la Chevrolet Camaro #99 Trackhouse Racing del messicano Daniel Suarez.

Il due volte campione della serie non ha lasciato scampo alla Chevy #99 che negli ultimi giri ha dovuto inchinarsi anche a Bell. La Toyota dell’americano ha tentato di riprendere la Ford del rivale che ha potuto gioire per la quarta volta in carriera a Las Vegas (la terza in stagione).

Logano diventa ufficialmente il primo dei quattro piloti eletti per contendersi il titolo in quel di Phoenix nella finalissima della NASCAR Cup Series. Da segnalare, invece, il terzo posto a Las Vegas da parte di Suarez davanti alle Chevrolet Camaro di Hendrick Motorsports affidate a William Byron #24 ed a Alex Bowman #48

Prossima tappa tra sette giorni ad Homestead-Miami, appuntamento imperdibile che potrebbe garantire un nuovo pass per il Championship 4.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES LAS VEGAS

22 RUN Joey Logano (P) Frd 267 31.896 169.3 29.843 180.947 6

20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 267 0.662 0.662 31.590 170.94 29.267 184.508 8

99 RUN Daniel Suarez Chv 267 1.191 0.529 32.248 167.452 30.010 179.94 7

24 RUN William Byron (P) Chv 267 2.648 1.457 31.041 173.963 29.581 182.55 8

48 RUN Alex Bowman Chv 267 5.454 2.806 31.468 171.603 29.392 183.723 8

19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 267 6.051 0.597 31.191 173.127 29.599 182.439 8

1 RUN Ross Chastain Chv 267 6.735 0.684 31.259 172.75 29.695 181.849 9

11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 267 8.370 1.635 31.841 169.593 29.878 180.735 6

42 RUN John Hunter Nemechek Tyt 267 10.446 2.076 31.948 169.025 30.130 179.223 6

17 RUN Chris Buescher Frd 267 12.397 1.951 31.185 173.16 29.658 182.076 8

5 RUN Kyle Larson (P) Chv 267 13.116 0.719 31.338 172.315 29.969 180.186 10

23 RUN Bubba Wallace Tyt 267 20.292 7.176 31.957 168.977 29.862 180.832 9

8 RUN Kyle Busch Chv 267 20.451 0.159 31.625 170.751 30.149 179.11 8

51 RUN Corey LaJoie Frd 267 21.651 1.200 32.578 165.756 30.359 177.871 7

21 RUN Harrison Burton Frd 267 24.739 3.088 32.057 168.45 30.325