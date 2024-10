NASCAR Cup Series, Las Vegas apre il Round of 8. Solo tre gare alla finale!

Inizia questo week-end da Las Vegas il Round of 8 dei Playoffs per quanto riguarda la NASCAR Cup Series. Cresce l’attesa per l’inizio della ‘semifinale’ della più importante categoria americana riservata alle stock car che tra meno di un mese eleggerà a Phoenix in Arizona il proprio campione.

L’impianto da 1 miglio e mezzo che sorge nello Stato del Nevada sarà la prima delle tre prove che segneranno il Round of 8 prima delle tappe di Homestead-Miami (Florida) e Martinsville (Virginia). Come definito dal nome sono otto i contendenti per il titolo rimasti in gioco, resteranno quattro nelle prossime settimane prima dell’epilogo nel deserto di Avondale.

Kyle Larson (2023), Joey Logano (2022), Denny Hamlin (2021), Martin Truex Jr (2019), Brad Keselowski (2018) hanno vinto almeno una volta questa competizione negli ultimi anni, corsa cruciale per i piloti ancora presenti nei Playoffs.

Vincere a Las Vegas consente infatti un pass certo per il Championship 4, un vantaggio importante che permette al singolo pilota di preparare con almeno una settimana d’anticipo la finale rispetto agli altri. Ricordiamo infatti che una singola affermazione prescrive l’accesso al turno successivo del campionato che in questo caso è appunto l’atto conclusivo di Phoenix. L’occasione è quindi da non sprecare al fine di non dover cercare il passaggio del turno nell’imprevedibile Martinsville durante il primo week-end di novembre.

Il vincitore della prova di settimana scorsa al Charlotte Roval Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) guida l’elenco dei protagonisti ancora in lizza per il Round of 8 insieme a Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet #9), Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11), Ryan Blaney (Team Penske Ford #12), Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20), William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24) e Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45)

Alla fine ci sarà anche la Ford Mustang #22 Team Penske di Joey Logano, riammesso in extremis in seguito alla squalifica al termine della tappa di Charlotte di Alex Bowman (Hendrick Motorsports Chevrolet #48). La sanzione per il 31enne ha riportato in gioco il due volte campione che in quel di Concord era stato clamorosamente escluso dopo una sontuosa rimonta da parte del già citato Reddick.

CLASSIFICA AGGIORNATA PLAYOFFS (Prima di Las Vegas – inizio Round of 8)

1) #5-Kyle Larson, 4052, +33

2) #20-Christopher Bell, 4032, +13

3) #45-Tyler Reddick, 4029, +10

4) #24-William Byron, 4023, +4

5) #12-Ryan Blaney, 4019, -4

6) #11-Denny Hamlin, 4015, -8

7) #9-Chase Elliott, 4014, -9

8) #22-Joey Logano, 4012, -11