Musetti-Struff oggi, ATP Parigi-Bercy 2024: orario, dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

Si completerà quest’oggi il primo turno del tabellone principale di singolare maschile del Rolex Paris Masters 2024 di tennis, in corso a Parigi-Bercy, in Francia: martedì 29 ottobre a fare il proprio esordio nel torneo di categoria ATP Masters 1000 sarà Lorenzo Musetti, opposto al tedesco Jan-Lennard Struff.

L’azzurro è accreditato della sedicesima testa di serie: il match sarà il primo in programma a partire dalle ore 11.00 sul Court 1. Si tratterà del secondo incontro tra l’italiano ed il teutonico, con l’azzurro che ha vinto l’unico precedente: Musetti si impose infatti nel 2022 nei quarti di finale di Sofia per 7-6 (3) 6-1.

La diretta tv di Musetti-Struff, match del torneo di Parigi-Bercy 2024, sarà trasmessa in simulcast su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP PARIGI-BERCY 2024

Martedì 29 ottobre – Court 1

Dalle ore 11.00

Lorenzo Musetti (Italia, 16) – Jan-Lennard Struff (Germania) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP PARIGI-BERCY 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: per Musetti-Struff su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: per Musetti-Struff su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per Musetti-Struff su OA Sport.