MotoGP, prosegue la sfida mondiale tra Martin e Bagnaia verso le qualifiche e la Sprint del GP di Thailandia

Alta tensione a Buriram in vista della giornata di domani, in cui si disputeranno le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2024, terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Occhi puntati sul duello per il titolo tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, che si presentano al Chang International Circuit con un gap di 20 punti in favore dello spagnolo nella generale.

Martinator ha rafforzato la sua leadership iridata nell’ultimo weekend a Phillip Island ed è partito molto bene anche in Thailandia, dimostrandosi competitivo sia sul passo con gomme usate che sul giro secco. Il pilota della Ducati Pramac sarà dunque uno dei protagonisti più attesi per giocarsi la pole position e per il successo nella Sprint Race del sabato.

Prima giornata di lavoro non esaltante invece per Pecco, che ha effettuato tante modifiche di set-up nel corso delle sessioni per cercare di trovare la messa a punto ottimale della sua Ducati GP24. Il campione del mondo in carica ha poi completato una buona simulazione di qualifica, raggiungendo agevolmente l’obiettivo della qualificazione diretta in Q2 ma non riuscendo a svolgere dei long-run significativi.

Bagnaia dovrà alzare l’asticella domani per ottenere un posto in prima fila e per battagliare in pista con il suo grande rivale nella mini-gara che assegna i primi punti del fine settimana. Sprint in cui, per quanto visto oggi nelle libere e nelle pre-qualifiche, proveranno ad inserirsi nella lotta per la vittoria anche le Ducati di Marc Marquez ed Enea Bastianini.