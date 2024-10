MotoGP, Pedro Acosta: “Una bella gara in condizioni difficili. Che battaglia con Jack Miller!”

Pedro Acosta sorride dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram abbiamo vissuto una gara davvero emozionante. La pioggia caduta nell’imminenza della gara ha reso viscido l’asfalto e le emozioni, come sempre in queste condizioni, non sono mancate. Tra queste, sicuramente, la rimonta del “Rookie maravilla”.

Il successo è andato a Francesco Bagnaia che ha preceduto Jorge Martin di 2.9 secondi, mentre Pedro Acosta completa il podio a 3.8. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 4.6, quinta per Jack Miller a 5.5 davanti a Brad Binder sesto a 5.8. Settima posizione per Maverick Vinales a 8.4, ottava per Johann Zarco, quindi completano la top10 Aleix Espargarò nono e Alex Marquez decimo.

Al termine della gara odierna il pilota classe 2004 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La gara è stata complicata, nelle prime fasi ho avuto difficoltà con le gomme in presenza di tanta acqua, soprattutto in curva 3. Anche negli anni precedenti non ho mai avuto vita facile sul bagnato, oggi invece mi sono sentito bene nonostante non abbia fatto tanto allenamento in queste condizioni”.

Il duello con Jack Miller per il podio è stato davvero il fiore all’occhiello dell’interno Gran Premio: “Che battaglia! Jack sul bagnato è uno dei migliori e sapevo che non avrei avuto vita facile. L’ho passato quando ho visto che era andato lungo in curva 3 e ho attaccato. Queste condizioni esaltano queste situazioni e diciamo che ho fatto esperienza da questo punto di vista. Un sorpasso anche in chiave KTM? Non sono pensieri che faccio, preferisco pensare a fare bene gara dopo gara”.