MotoGP, pagelle Sprint Race Motegi: Bagnaia lucido, Martin paga le qualifiche, errore di gioventù per Acosta

PAGELLE SPRINT GIAPPONE MOTOGP

Francesco Bagnaia 9: sabato quasi perfetto (è mancata solo la pole) e vittoria molto pesante in chiave Mondiale, al termine di una Sprint solida in cui ha fatto valere la sua ottima posizione di partenza prendendo subito il comando delle operazioni e approfittando della caduta di Acosta (oggi superiore per velocità) a 4 giri dalla fine per riprendersi la prima piazza.

Enea Bastianini 8: quando parte davanti e non perde troppo tempo nei primi giri, può sempre giocarsi qualcosa di importante nelle posizioni di vertice. Buona prestazione del romagnolo, che si accende però troppo tardi (rispondendo prontamente agli attacchi di Marquez) per andare a riprendere e sorpassare il leader della corsa Bagnaia.

Marc Marquez 8,5: quel giro record cancellato in qualifica per un track-limit millimetrico gli è costato a posteriori il successo nella Sprint, considerando la caduta di Acosta. Costretto a scattare dalla nona posizione in griglia, il fenomeno di Cervera ha messo in mostra una rimonta devastante a suon di sorpassi spettacolari arrivando al traguardo terzo ma a soli 349 millesimi dal vincitore Bagnaia.

Jorge Martin 7,5: sabato tutto in salita a causa della caduta in Q2 che lo relega all’11° posto in griglia. Il leader del campionato riesce nell’intento di limitare i danni, trovando una partenza clamorosa (recuperando 6 posizioni in poche curve) e approfittando delle disavventure di due KTM per chiudere la Sprint in quarta piazza, abbastanza distante dal terzetto di testa.

Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio 7: a stretto contatto per tutta la giornata a livello di performance e vicini anche in pista durante la Sprint. 6° e 7° in qualifica, disputano entrambi una buona gara alle spalle dei Fantastici Quattro (con un vantaggio enorme sugli inseguitori) e chiudono rispettivamente in quinta e sesta piazza separati da soli 120 millesimi sul traguardo.

Pedro Acosta 6: poteva essere una giornata da sogno a Motegi per il giovane talento iberico della KTM, che si deve invece accontentare della sua prima pole position e di una Sprint Race da assoluto protagonista terminata con 3 giri e mezzo di anticipo. Il rookie del team Red Bull GasGas Tech 3 stava dominando la scena, dopo aver passato e staccato Bagnaia, fino al momento della scivolata che ha fatto sfumare improvvisamente la sua prima affermazione in top class.