MotoGP, Marc Marquez: “Martin cercherà di partire subito forte. Vado bene sia sul bagnato sia sull’asciutto”

Jorge Martin inarrivabile nelle qualifiche del GP d’Australia, ma Marc Marquez si conferma ancora sul circuito di Phillip Island. Lo spagnolo della Ducati del Team Gresini, dopo aver dominato la FP1 e la FP2, si è dovuto inchinare solo alla straordinaria prestazione del connazionale, che ha sfiorato il record della pista. Una prestazione sicuramente convincente quella di Marquez, che fa parte di una prima fila tutta spagnola in Australia, visto che al terzo posto si è classificato Maverick Vinales con la sua Aprilia.

Davvero un grande feeling quello mostrato da Marquez finora. Il pilota spagnolo ha dimostrato di saper andare forte sia sul bagnato sia sull’asciutto ed è certamente da considerarsi uno dei favoriti per la sprint che si correrà tra tre ore. “E’ stata una qualifica davvero difficile, soprattutto nel cercare il limite, visto che si è girato vicinissimo al record della pista. Martin è andato veramente forte, ma per me è stato molto importante essere costante sia sul bagnato sia poi sull’asciutto. Questo è assolutamente quello che conta”.

Un Marquez che farà anche una previsione su cosa potrà succedere all’inizio della Sprint, vista anche la differenza tra Martin e Bagnaia, con Pecco solamente quinto: “Martin sicuramente proverà a spingere fin dalla partenza e quindi cercherà di andare via subito, anche perchè Bagnaia è quinto”.

Ancora lo spagnolo sulla continuità che sta trovando: “Dopo la vittoria di Aragon e Misano, mi ero detto che dovevo continuare a cercare la costanza e la sto trovando. Ci vuole sempre uno step in più e dobbiamo continuare così”.