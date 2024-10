MotoGP, Jorge Martin: “Weekend complicato per asfalto nuovo e meteo. Voglio il primo successo a Phillip Island”

J0rge Martin si è presentato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Phillip Island il portacolori del team Ducati Pramac torna laddove un anno fa ha gettato alle ortiche punti pesantissimi con una scelta di gomme sbagliata.

Ora, invece, il pilota spagnolo arriva all’appuntamento con 392 punti e 10 lunghezze di vantaggio su Francesco Bagnaia in una corsa verso il titolo che nelle prossime tre settimane andrà ad indirizzarsi in maniera forse decisiva, dato che in rapida successione vivremo i Gran Premi di Australia, Thailandia e Malesia senza soluzione di continuità.

Il pilota nativo di Madrid inizia la sua conferenza stampa da un punto ben preciso: “Sarà senza dubbio un weekend impegnativo, non solo perché siamo ufficialmente nella parte finale della stagione ma, anche, perché il meteo qui cambia ogni giorno. Senza dimenticare, inoltre, l’incognita dell’asfalto nuovo. Ad ogni modo dovremo analizzare bene i dati e capire in fretta cosa ci sarà da migliorare sulla moto”.

Jorge Martin non ha mai vinto sulla pista australiana e spera in un cambio di trend: “Siamo su un tracciato bellissimo, forse il più bello in assoluto. Vorrei tanto vincere qui, dato che non mi è mai capitato nel corso della carriera, ma l’obiettivo fondamentale sarà comunque il Mondiale, non la singola tappa. Non me la dovrò vedere solo con Bagnaia, nella lotta ci saranno anche Acosta, Marc Marquez e Bastianini. Ci saranno ordini di scuderia? Io non ci penso proprio”.

“Martinator” passa poi a raccontare le sensazioni che si vivono in momenti simili: “Siamo nella parta conclusiva della stagione per cui ogni dettaglio potrà fare la differenza. La lotta in classifica è stata particolare. In alcuni momenti Pecco è stato più vicino, a volte davanti. Ad ogni modo il mio obiettivo è arrivare all’ultima gara di Valencia con chance di vincere il titolo. Per farlo dovrò portare a casa più punti possibile. Ogni errore a questo punto sarà pesante, se non addirittura disastroso. Io dovrò essere concentrato al massimo in ogni sessione”.