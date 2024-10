MotoGP, Jorge Martin: “Peccato per la caduta, ma non era facile avvicinarsi al tempo di Bagnaia”

Jorge Martin si mangia le mani dopo aver messo a segno il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Buriram, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac è caduto nelle fasi conclusive della Q2, sprecando la chance di salire, quantomeno, al secondo posto.

La pole position è stata fissata da Francesco Bagnaia con il tempo di 1:28.700 con 232 millesimi di margine su Enea Bastianini e 430 proprio su Jorge Martin. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 624 millesimi, quinta per Marc Marquez a 686, mentre è sesto Fabio Quartararo a 708. Settimo crono per Pedro Acosta a 719, ottavo per Fabio Di Giannantonio a 735, nono per Alex Marquez a 827, quindi decimo Maverick Vinales a 928.

Al termine delle qualifiche di Buriram, il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Peccato per la caduta ma ho potuto comunque limitare i danni. Per il momento la giornata ha visto compiere uno step importante e mi dà fiducia. Per il resto si vede che stiamo spingendo tutti al massimo, le cadute lo confermano. Senza la mia mi sarei avvicinato a Bagnaia ma migliorare il suo tempo della pole position sarebbe stato molto complicato”.

A questo punto il mirino per il nativo di Madrid è già puntato verso la Sprint Race che prenderà il via alle ore 10.00 italiane: “Parto dalla terza casella della griglia, quindi dal lato più sporco. Speriamo di non avere problemi nella frenata di curva 1. Per il resto mi trovo bene con la moto e sono sicuro che vivremo una bella lotta. Cercherò di stare vicino a Pecco”.