MotoGP, Jorge Martin gongola: “Passo fantastico, dopo i primi tre giri sono andato in fuga”

Eccezionale gara da parte di Jorge Martin che stravince la Sprint Race del Gran Premio d’Australia a Phillip Island e allunga nei confronti di Bagnaia: adesso è a +16. Un sabato fantastico a partire dalla qualifica e poi proseguito in questa gara senza la minima sbavatura, condotta in maniera regolare con una guida bellissima.

Queste le considerazioni di Martinator a Sky Sport MotoGP: “Non era facile oggi, c’era tantissimo vento e non era costante, arrivava e andava via. All’inizio ho fatto fatica a fare il vuoto, Bezzecchi andava forte. Poi dopo tre giri ho preso il mio passo e sono riuscito ad andare in fuga”.

Sul gran tempo fatto registrare in gara e il giro che gli è valso la pole: “Domani sarà una gara diversa, ma intanto sono contento per oggi, perché è andato tutto in maniera fantastica. Mi ha impressionato la qualifica con una gomma media dell’anno scorso, ma è stato fantastico fare un 1’27”8 in gara”.

Sulla gomma da utilizzare domani in gara: ”Domani faremo una prova con la media nel warm-up prima della gara e valuteremo se utilizzarla. Anche se c’è un verde in tutta la pista l’ho toccato, quindi sono andato fuori e ho ricevuto il track limit, ma poi ho gestito e fortunatamente non ci sono stati altri problemi”