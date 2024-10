MotoGP, grande incertezza a Phillip Island. Bagnaia sfida Martin verso le qualifiche e la Sprint

Si preannuncia un sabato di fuoco a Phillip Island per le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’Australia 2024, valevole come diciassettesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo un venerdì condizionato dal maltempo (cancellata la FP1 causa pioggia), il weekend entrerà definitivamente nel vivo con le prove ufficiali e a seguire l’assegnazione di punti molto importanti in chiave iridata.

Fari puntati sul confronto diretto tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, grandi protagonisti della corsa al titolo e divisi da soli 10 punti in favore dello spagnolo in classifica generale. Come avvenuto a Motegi con la caduta in Q2 del futuro pilota Aprilia (costretto a rimontare da centro gruppo nella Sprint e in gara), ogni singolo episodio a questo punto del campionato può avere un peso specifico enorme ed il margine d’errore è sempre più risicato per entrambi.

Non sottovalutando la variabile meteo, spesso e volentieri un fattore determinante in quel di Phillip Island (anche se le previsioni sembrano incoraggianti per il resto del fine settimana), il circuito australiano si è rivelato nel recente passato uno dei meno selettivi del calendario come dimostrano le varie gare decise all’ultimo giro con almeno quattro-cinque piloti in lotta per la vittoria.

Il layout aussie presenta numerosi punti di sorpasso e le rimonte sono più agevoli rispetto ad altri tracciati, di conseguenza la qualifica di domani non ha un impatto così decisivo in vista del Gran Premio. L’impressione è che soprattutto questo weekend alcuni piloti (in primis Marc Marquez e Marco Bezzecchi) potrebbero inserirsi tra i due pretendenti all’iride nella bagarre per le posizioni di vertice, diventando potenzialmente ed involontariamente alleati di uno o dell’altro in base a come evolverà la situazione tra Sprint e gara.