MotoGP, Enea Bastianini: “Gara inaspettata. Passare Binder è sempre complicato”

Enea Bastianini ha centrato la quarta posizione in occasione del GP del Giappone, tappa numero sedici del Motomondiale 2024 di MotoGP andata in scena questo fine settimana nel circuito di Motegi. Una gara discreta per il pilota della Ducati, il quale ha pagato dazio in avvio dove ha faticato a tenere il ritmo, lottando a lungo prima con Brad Binder ed andando successivamente alla ricerca di Marc Marquez, poi piazzatosi terzo alle spalle del vincitore Francesco “Pecco” Bagnaia e di Jorge Martin.

Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Rimini ha commentato la sua prestazione: “Gara inaspettata. All’inizio pensavo di essere davanti invece purtroppo con il sorpasso di Brad si sono infilati anche Marquez, Jorge ed altri. Alla staccata della 11 non vedevo nulla da quante turbolenze c’erano. Dopo ho dovuto gestire, una volta passato Brand mi è andata bene, ho cercato di prendere Marc che aveva un grande ritmo ma non è bastato“.

“Bestia” ha poi proseguito: “La lotta con Binder? Il suo stile è particolare: si ferma tanto a centro curva. Alla nostra moto questo non piace molto. Tutte le volte che lo vedo davanti so che ci sarà da soffrire. La moto è sempre quella, ma ho dovuto fare delle traiettorie strane per poterlo passare, ho sfruttato tanto la gomma e gestire la seconda metà di gara è stato complicato”.

Bastianini ha infine chiosato: “Non potevo cambiare mappa per sorpassare Marquez, avevo già quella A. Il problema è che la moto spinnava, abbiamo dovuto cambiare mappe di potenza durante la gara, avrei peggiorato solo la situazione“.