MotoGP, Bagnaia mastica amaro: “Martin giocava con noi nella Sprint. Mi sono trovato in difficoltà”

Sabato negativo a Phillip Island per Francesco Bagnaia, quinto in qualifica e quarto nella Sprint del Gran Premio d’Australia 2024, in occasione della quartultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco non ha brillato né sul giro secco né sul passo, lasciando sul piatto punti preziosi in chiave iridata e allontanandosi a -16 dal leader del campionato Jorge Martin (dominatore di giornata con pole position e vittoria).

“Questa mattina, quando abbiamo iniziato a girare con il vento abbiamo dovuto fare delle modifiche. Già in qualifica ho faticato, non mi trovavo bene e sentivo molto effetto vela con la moto, quindi non riuscivo a chiudere le linee nel veloce e soprattutto a portare velocità in curva. Abbiamo provato a fare una modifica per la gara, che non ha funzionato, perché era uguale nei punti in cui la moto andava male e peggiorava nei punti in cui andava bene. Mi sono trovato in difficoltà“, spiega il torinese.

Sulla Sprint di oggi: “Ad un certo punto ho provato a raggiungere Jorge, ma secondo me stava giocando con noi. Era nettamente più veloce, avrebbe potuto fare tutta la Sprint sul 27 alto. Può succedere. Sapevamo che sarebbe stata tosta perché eravamo un po’ in difficoltà e su questa pista Jorge si trova molto bene. Comunque abbiamo tempo domani. Abbiamo già visto su che strada andare e possiamo fare uno step che mi aiuterà abbastanza“.

Sulle prospettive in vista del GP, con Martin favorito d’obbligo: “La gara di domani sarà lunga, ma oggi Jorge girava sempre sullo stesso passo tranne negli ultimi due giri in cui non aveva più bisogno di andare forte. Non ha avuto cali di gomme, mentre io al sesto giro ho già iniziato ad avere un calo. Dobbiamo migliorarci per cercare di far girare meglio la moto e farla andare meno sulle gomme“.

“Il calo della gomma è arrivato perché cercavo di farla girare più con il gas, visto che la moto non mi aiutava a tornare dentro. Dobbiamo fare qualcosa dal punto di vista del setting. L’unico che ha corso con la media oggi è Bezzecchi, che andava abbastanza forte. Bisogna vedere i suoi dati. Comunque mi auguro che stia bene e che possa correre, so che è andato a fare una TAC alla testa. L’incidente è stato molto brutto. Per domani non escludo la media al posteriore”, conclude Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.