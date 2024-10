MotoGP, Bagnaia alla vigilia di Motegi: “Giappone una delle mie mete preferite. Potrebbe piovere…”

Tutto pronto a Motegi per il weekend del Gran Premio del Giappone 2024, valevole come sedicesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Prosegue il braccio di ferro tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, separati in questo momento da 21 punti in favore dello spagnolo per una sfida iridata ancora molto lunga ed estremamente incerta.

“Il Giappone è una delle mie mete preferite e quindi sono davvero felice di poter correre qui questo fine settimana. Rispetto all’Indonesia il clima è diverso e quindi anche le condizioni della pista saranno molto differenti; in più potrebbe piovere, perciò sarà importante essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione”, dichiara Pecco alla vigilia.

Il piemontese del team factory Ducati vuole cambiare marcia dopo la terza piazza di domenica scorsa a Mandalika: “Lavoreremo anche sodo per cercare di tornare ad essere più competitivi nelle prime fasi iniziali della gara, che è quello che ci è mancato un po’ domenica scorsa. Sono pronto e non vedo l’ora di tornare in pista”, spiega al sito ufficiale della casa di Borgo Panigale.

Ambizioni importanti anche per il compagno di squadra Enea Bastianini: “Sono contento di tornare subito in pista e potermi lasciare definitivamente alle spalle la gara di domenica scorsa. Sono due anni che non corro in Giappone, ma la pista di Motegi mi è sempre piaciuta e ultimamente siamo stati veloci più o meno su tutte le piste. Il distacco in Campionato comincia ad essere tanto, ma ancora non è matematicamente impossibile. Sarà importante rimanere concentrati in queste ultime gare, dare il massimo e provarci sempre”.