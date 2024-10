MotoGP, GP Giappone 2024: numeri, statistiche, curiosità. Marc Marquez spezzerà l’ex aequo di massa e si isserà a quota 4 vittorie?

Il Motomondiale fa tappa nella terra del Sol Levante, che tanto ha dato al contesto del motociclismo, non solo agonistico. Soichiro Honda, con le sue intuizioni, ha portato a un’evoluzione nell’ambito dei trasporti. L’azienda da lui fondata ospiterà, con orgoglio, il Gran Premio del Giappone in uno dei propri autodromi. Il palcoscenico dell’appuntamento asiatico sarà, come avviene ormai da un ventennio, il tracciato di Motegi.

La pista edificata nella prefettura di Tochigi, proprio nel cuore dell’Honshu (l’isola principale dell’arcipelago nipponico), era per la verità entrata in calendario come “l’altro circuito dove correre in Giappone”. Il GP nazionale si teneva infatti a Suzuka, impianto nel quale non si gareggia più dal tremendo incidente che nel 2003 causò la morte di Daijiro Kato.

Motegi è così rimasta l’unica località in grado di ospitare un Gran Premio. A oggi, se ne sono corsi 23. Diciannove con la denominazione di “GP del Giappone” e quattro come “GP del Pacifico”. Di fatto, dal 1999 in poi, questo autodromo ha mancato l’appuntamento solo nel biennio 2020-2021, a causa della pandemia.

MOTEGI – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Ex aequo di massa.

La particolarità di Motegi è rappresentata dal fatto che in tanti vi abbiano vinto 3 volte, ma nessuno abbia raggiunto quota 4! I centauri capaci di calare il tris sono stati:

Loris CAPIROSSI [ITA] (2005, 2006, 2007)

Jorge LORENZO [ESP] (2009, 2013, 2014)

Daniel PEDROSA [ESP] (2011, 2012, 2015)

Marc MARQUEZ [ESP] (2016, 2018, 2019)

Piloti in attività con vittorie a Motegi:

3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2016, 2018, 2019}

1 – MILLER Jack (AUS) {2022}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023}

Italiani vincitori a Motegi:

ROSSI Valentino (2001, 2008)

BIAGGI Max (2003)

CAPIROSSI Loris (2005, 2006, 2007)

DOVIZIOSO Andrea (2017)

Moto vincitrici a Motegi:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

10 – HONDA (2001, 2019)

7 – DUCATI (2005, 2023)

4 – YAMAHA (2008, 2014)

2 – SUZUKI (1999, 2000)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 2001; Yamaha 2008)

Record di vittorie consecutive:

3 – CAPIROSSI Loris (2005, 2006, 2007)

Vincitore Sprint 2023.

MARTIN Jorge (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Motegi:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2019, 2022}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2017}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023}

MOTEGI – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ELIAS Toni (ESP)

2011 – IANNONE Andrea (ITA)

2012 – MARQUEZ Marc (ESP)

2013 – ESPARGARO’ Pol (ESP)

2014 – LÜTHI Thomas (SUI)

2015 – ZARCO Johann (FRA)

2016 – LÜTHI Thomas (SUI)

2017 – MARQUEZ Alex (ESP)

2018 – BAGNAIA Francesco (ITA)

2019 – MARINI Luca (ITA)

2022 – OGURA Ai (JPN)

2023 – CHANTRA Somkiat (THA)

L’unico pilota capace di ripetersi nella classe cadetta è Thomas Lüthi (2014-2016). Nessuno, però, ha ancora primeggiato per due anni di fila. Tre i successi italiani, l’ultimo dei quali porta la firma di Luca Marini ed è antecedente alla pandemia.

MISANO – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – KENT Danny (GBR)

2013 – MARQUEZ Alex (ESP)

2014 – MARQUEZ Alex (ESP)

2015 – ANTONELLI Niccolò (ITA)

2016 – BASTIANINI Enea (ITA)

2017 – FENATI Romano (ITA)

2018 – DALLA PORTA Lorenzo (ITA)

2019 – BEZZECCHI Marco (ITA)

2022 – GUEVARA Izan (ESP)

2023 – MAUSIA’ Jaume (ESP)

Italia e Spagna fanno partita pari, con 4 vittorie a testa. Quelle del nostro Paese sono consecutive, mentre è iberico l’unico centauro in grado di bissare una propria affermazione (Alex Marquez).